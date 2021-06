iPhone 13 : les fans d’Apple veulent un changement de nom à cause du chiffre 13

Alors qu’Apple devrait lancer sa prochaine série d'iPhone 13 dans le courant de l'année, certains utilisateurs se décrivant comme triskaïdekaphobes, ayant donc peur du chiffre 13, préfèreraient le nom d’iPhone (2021) à celui d’iPhone 13.

Apple devrait lancer 7 modèles cette année. Parmi eux, l’iPhone 13, qui devrait arriver sur le marché en septembre et se verra proposé en quatre variantes : l'iPhone 13 mini, un modèle standard, l'iPhone 13 Pro et le 13 Pro Max. Mais l’arrivée de la nouvelle gamme soulève une question liée à son nom, qui rebute une partie des utilisateurs.

En effet, une enquête menée par Sellcells montre que 18,3% des utilisateurs d’iPhone souhaiteraient qu'Apple renomme le futur iPhone 13 en iPhone (2021). Ces utilisateurs sont triskaïdékaphobes, ils ont peur du chiffre 13 et ils considèrent que ce chiffre est malchanceux. Face à ce nombre, 81,7 % des utilisateurs ont déclaré que le surnom “iPhone 13” n'avait aucune incidence sur leur choix d'achat.

Apple va-t-il devoir faire l'impasse sur l'iPhone 13 ?

Ce ne serait pas la première fois qu'un géant de la tech change de numérotation par superstition. Apple pourrait également faire le choix de sauter le numéro 13, comme il l’avait fait avec le numéro 9. Microsoft avait d'ailleurs fait de même avec Windows, qui n'a jamais connu de version 9 (l'éditeur de Redmond est passé de Windows 8.1 à Windows 10).

Pour le moment, si l'on ignore encore quel sera le nom officiel du prochain iPhone, on connaît déjà la plupart de ses spécificités et nouveautés. Même si Apple fait tout pour éviter les fuites, nous avons de nombreuses informations sur la nouvelle génération de ses smartphones. Côté design, on sait déjà que l’iPhone 13 possédera une encoche plus petite, une dalle 120 Hz et pourrait proposer un écran Always-on grâce la technologie LTPO (low-temperature polycrystalline oxide thin-film transistor).

Concernant la connectivité, tous les iPhone 13 seront bien sûr compatibles 5G, grâce à la présence d'un modem Snapdragon X60 de Qualcomm. L’autonomie quant à elle devrait être meilleure, car Apple aurait réussi à libérer de l'espace pour intégrer de plus grosses batteries. Enfin, la nouvelle version du système d'exploitation mobile iOS 15 sera au rendez-vous, apportant avec elle des fonctions innovantes, telles que la possibilité de stocker des papiers d’identité grâce à l’application Wallet, ou encore l’option Digital Legacy, l’héritage numérique qui vous permet de désigner un héritier pour accéder à vos données iCloud en cas de décès.