iOS 15, iPadOS 15 : les clients Apple ne sont pas très fan des nouvelles versions

Les utilisateurs d'iPhone et d'iPad s'émeuvent visiblement peu de l'arrivée de iOS 15 et iPadOS 15. Une étude du site de revente américain de smartphones SellCell montre que la plupart des utilisateurs considèrent les prochaines mises à jour comme mineures et sont peu attirés par leurs nouveautés. L'étude affirme également que plus de 74% des clients préfèreraient que Apple choisisse un autre nom pour l'iPhone 13.

Le site américain de revente de smartphones SellCell vient de publier une étude sur les nouveautés que Apple vient d'annoncer sur iPhone et iPad, en particulier iOS 15 et iPadOS 15. Habituellement les mises à jour majeures sont plutôt appréciées des utilisateurs car elles leur permettent de bénéficier de nouvelles fonctionnalités tout au long du cycle de leur appareil.

Forcément, certaines versions suscitent plus d'excitation que d'autres. Et visiblement les nouveautés des prochaines mises à jour de iOS 15 et iPadOS 15 sont loin de déchaîner les foules. Plus de la moitié des 3000 utilisateurs interrogés (52,6%) se disent “un peu” ou “pas du tout” intéressés par la mise à jour iOS/iPadOS 15. 28,1% des personnes interrogées se disent “moyennement” intéressées par la prochaine version de leur OS.

iOS 15, iPadOS 15 : l'enthousiasme n'est pas là, à en croire une étude

Dans les “plus”, les utilisateurs plébiscitent le nouveau Wallet amélioré avec la prise en charge des documents d'identité (23%), on peut citer la nouvelle recherche Spotlight améliorée (17,3%), la localisation des appareils éteints ou effacés dans Localiser (14,2%), SharePlay (10,1%), ou encore LiveText (9%).

Dans les “moins”, les utilisateurs regrettent l'absence de Widgets réellement interactifs (32,3%), de Always-on Display (21%), d'outils professionnels pour iPad comme Xcode et Final Cut Pro X (14,9%), la prise en charge encore trop limitée des écrans externes sur iPad (13,2%), ou encore le fait que les iPad et les iPhone ne prennent toujours pas en charge plusieurs comptes utilisateur (8%).

Lire également : iPhone 13 – pas de stockage 1 To, Apple se contenterait de 512 Go

Dès lors, les nouveautés récemment annoncées par Apple sur iPhone et iPad font de la “génération 15” du système d'exploitation l'une des plus ternes de ces dernières années. L'étude ne s'arrête d'ailleurs pas là. On apprend, entre autres conclusions, que de nombreux clients de la marque sont superstitieux. La perspective que le prochain iPhone s'appellera “iPhone 13” déplaît à 74% des utilisateurs qui préfèreraient que Apple choisisse un autre nom.

Source : SellCell