Pegasus : Apple assure que les iPhone sont les smartphones les plus sécurisés au monde

Après la découverte du projet Pegasus, Apple a tenu à rassurer les utilisateurs d'iPhone. Malgré les failles iOS exploitées par le logiciel espion, l'iPhone reste le smartphone le plus sécurisé du marché.

Il y a quelques jours, une enquête réalisée par Forbidden Stories a levé le voile sur le projet Pegasus. Dans le cadre de cette opération d'espionnage de grande envergure, plusieurs dizaines de milliers de smartphones ont été infecté par un malware espion. Baptisé Pegasus, ce logiciel a été fourni par NSO, une entreprise israélienne de sécurité informatique qui propose des logiciels aux gouvernements.

Parmi les smartphones piratés par Pegasus, on trouve de nombreux iPhone, dont plusieurs iPhone 12 ayant installé les dernières mises à jour de sécurité iOS. Le spyware exploite notamment une faille de sécurité au sein d'iMessage.

Apple rassure : la plupart des utilisateurs d'iPhone ne sont pas visés par Pegasus

Malgré les mesures de sécurité d'Apple, NSO est en mesure de pirater un iPhone à distance sans la moindre action de la part de l'utilisateur. Une fois que l'iPhone a été infecté, Pegasus collecte sans difficulté l'intégralité des données, dont les photos, les vidéos, les messages ou les échanges via des applications de messagerie instantanée.

D'après les chercheurs d'Amnesty International, NSO a plusieurs coups d'avance sur les experts d'Apple. “Il y a un déséquilibre fondamental des pouvoirs quand des centaines de personnes – voire des milliers en tant que contractuels ou free-lances – sont employées pour consacrer leurs journées et leurs nuits à chercher des failles logicielles” estime Claudio Guarnieri, expert en cybersécurité d'Amnesty.

Afin de rassurer les utilisateurs d'iPhone, Apple est entré en contact avec le Washington Post. “Apple condamne sans équivoque les cyberattaques contre les journalistes, les militants des droits de l'homme et d'autres personnes qui cherchent à rendre le monde meilleur. Depuis plus d'une décennie, Apple est le chef de l'industrie en matière de sécurité et, par conséquent, les chercheurs en sécurité conviennent que l'iPhone est le smartphone le plus sûr et le plus sécurisé du marché” explique Ivan Krstić, responsable de l'ingénierie et de la sécurité chez Apple.

La responsable rappelle que Pegasus n'est pas un danger pour la plupart des utilisateurs. “Les attaques comme celles décrites sont très sophistiquées, coûtent des millions de dollars à développer, ont souvent une courte durée de fonctionnement et sont utilisées pour cibler des personnes bien spécifiques. Bien que cela signifie qu'elles ne constituent pas une menace pour l'écrasante majorité de nos utilisateurs, nous continuons à travailler sans relâche pour défendre tous nos clients, et nous ajoutons constamment de nouvelles protections pour leurs appareils et leurs données” poursuit l'experte en sécurité informatique. De son côté, Edward Snowden estime qu'aucun smartphone n'est à l'abri.

