Un iPhone Mini à 236 € ? Voici comment profiter de ce bon plan !

Les smartphones récents ont tous de très grands écrans. C’est pratique pour bien voir mais beaucoup moins agréable pour les petites mains. L’iPhone 13 Mini solutionne ce problème tout en proposant des caractéristiques toujours intéressantes et un prix défiant toute concurrence. On vous explique tout.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous rêvez de vous offrir un iPhone mais vous avez un budget serré ? Plutôt que de contracter un coûteux prêt à la consommation pour vous offrir la dernière génération, nous vous conseillons de vous offrir un modèle un peu moins récent mais toujours aussi performant grâce au reconditionné.

Ainsi, l’iPhone 13 Mini est sorti au prix de vente conseillé de 809 euros. Mais vous pouvez le trouver pour bien moins cher sur Certideal puisqu’il est affiché à seulement 236,99 euros dans sa version de 128 Go, dans un état correct et avec un coloris Minuit. Vous ne connaissez pas CertiDeal ? C’est la plateforme française de référence du reconditionné, spécialisée dans les produits Apple.

Les modèles sont reconditionnés directement en France et passent par 30 points de contrôle pour vérifier que chaque appareil vendu est 100% conforme aux standards de qualité. Certideal propose en plus la Garantie 30/30. Cela signifie que vous avez 30 jours pour tester votre smartphone et le retourner pour vous faire rembourser si jamais vous n’êtes pas pleinement satisfait. Vous avez également 30 mois de garantie commerciale pour vous permettre d’effectuer vos achats en toute confiance.

iPhone 13 Mini : le smartphone compact et performant à moins de 240 €

Petit mais costaud, c’est le slogan qui décrit parfaitement l’iPhone 13 Mini. C’est un modèle conçu par Apple pour les personnes qui ont des petites mains. Il est donc parfaitement adapté pour les femmes et les enfants. Il est aussi beaucoup plus simple et agréable à transporter dans n’importe quelle poche.

Pour l’affichage, vous profitez d’un écran de 5,4 pouces avec une dalle OLED Super Retina (2340 x 1080 pixels). L’iphone 13 Mini tourne avec la puce Apple A15 Bionic qui reste encore aujourd’hui suffisamment performante pour faire fonctionner de manière fluide iOS et l’ensemble des apps.

Pour la partie photo, vous avez à l’arrière un bloc qui comprend deux capteurs : un grand-angle 12 MP et un ultra grand-angle 12 MP. Et sur la face avant, vous avez un capteur selfie 12 MP.

Enfin, cet iPhone certifié IP68 profite d’une belle autonomie puisqu’il embarque une batterie de 2438 mAh. Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre test complet de l’iPhone 13 Mini.