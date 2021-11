iPhone 13 : les délais de livraison raccourcissent, vers la fin de la pénurie ?

Finalement, vous aurez peut-être un iPhone 13 à Noël. Selon un récent rapport de Seeking Alpha, Apple serait parvenu à retrouver une production quasi normale. Conséquence : les délais de livraison ont été raccourcis de sept jours. Néanmoins, la période de fin d’année risque toujours d’être compliquée.



Comme tous les smartphones depuis maintenant plus d’un an, la sortie de l’iPhone 13 a été marquée par une rupture de stock aussi soudaine que longue. Le site des précommandes avait alors été pris d’assaut par les utilisateurs, entraînant de nombreux problèmes techniques. Depuis, les délais de livraison atteignent des sommets. Il n’est pas rare de devoir attendre un mois avant de pouvoir mettre la main sur le dernier flagship d’Apple.

La firme de Cupertino a alors pris la décision de réduire sa production d’iPad afin de laisser de côté les puces A15 que les tablettes ont en commun avec les smartphones. Selon un récent rapport du cabinet Seeking Alpha, cette stratégie s’avère payante. Les stocks reviennent peu à peu à un niveau normal, pile au bon moment pour le Black Friday et à l’approche des fêtes de Noël.

Apple booste la production d’iPhone 13

Katy Huberty, analyste chez Morgan Stanley, confirme qu’Apple a trouvé le moyen de s’approvisionner en composants. « Des analyses récentes indiquent que l’approvisionnement en circuits intégrés de gestion de l’alimentation et en modules de caméra pour l’iPhone 13 Pro [et] Pro Max s’améliore », a déclaré M. Huberty. « [Cela] indique que les constructions d’iPhone vont probablement s’améliorer séquentiellement en novembre et décembre. » Ainsi, « la production d’iPhone va probablement s’améliorer en novembre et décembre ».

Les résultats sont là. Alors qu’il fallait en moyenne attendre 19,5 jours pour recevoir son iPhone 13, « le délai le plus long pour un iPhone depuis cinq ans », ce dernier a depuis été réduit à 7 jours. Autre bonne nouvelle, l’analyse Samik Chatterjee affirme qu’Apple a expédié un nombre record de smartphones vers la Chine cette semaine. « Tout cela nous amène à penser que les données d’octobre sur l’iPhone ont été faussées par les vents contraires de la production. Les données pour le mois de novembre devraient montrer une amélioration supérieure à la saison par rapport à octobre », commente-t-il.

Pour autant, la partie n’est pas encore gagnée. Il y a fort à parier que les fêtes de Noël mettront à mal les stocks d’iPhone 13, comme s’y attend Apple. Malgré tout, les signes sont au vert. À ce rythme, la promesse du constructeur de mettre fin à la pénurie d’ici février 2022 pourrait bien être tenue.

Source : Seeking Alpha