Apple réduit la production d’iPad pour répondre à la forte demande d’iPhone 13

Apple met tout en oeuvre pour produire assez d'iPhone 13 pour les fêtes de fin d'année. Pour répondre à la demande colossale et palier la pénurie de puces, le géant de la Silicon Valley a choisi de piocher dans les composants initialement destinés aux iPad.

Malgré l'optimisme affiché par Tim Cook et des accords d'approvisionnement à long terme avec ses fournisseurs, Apple n'échappe pas à la pénurie de puces informatiques qui fragilise tout le secteur de l'électronique. Face au sursaut de la pandémie dans de nombreux pays asiatiques, le géant de la Silicon Valley rencontre d'importantes difficultés d'approvisionnement. C'est surtout la production des iPhone 13 qui serait affectée.

D'après les informations apparues ces dernières semaines, Apple produira 10 millions d'iPhone 13 en moins que prévu d'ici la fin de l'année 2021. Dans ce contexte, le groupe américain s'attend à écouler moins d'iPhone qu'espéré pendant la période des fêtes de fin d'année, qui a toujours la période la plus faste de l'année pour Apple. Lors de la présentation des résultats financiers d'Apple, le PDG Tim Cook a laissé entendre que l'entreprise s'attend à des ruptures de stock en décembre.

Apple produit 50% d'iPad en moins pour construire plus d'iPhone

Afin de répondre à la forte demande, Apple aurait décidé de concentrer ses efforts de production sur ses iPhone 13. D'après les informations du média Nikkei, le géant de Cupertino a récemment réduit la production d'iPad pour tout miser sur ses derniers smartphones. Apple va utiliser une partie des puces destinées initialement à ses tablettes au sein de ses iPhone.

D'après le média, Apple a diminué de 50% la production d'iPad au cours des deux derniers mois par rapport au volume initial prévu. La marque estime visiblement que la demande d'iPhone sera plus élevée que la demande d'iPad pendant la fin de l'année. En parallèle, l'entreprise a alloué certains composants destinés à d'anciens iPhone pour les intégrer au sein des iPhone 13. Ces mesures confirment la demande gargantuesque générée par les derniers iPhone, en dépit des améliorations timides de cette génération.

“Moins d'utilisateurs se tourneront vers les tablettes Android s'ils envisagent d'acheter un iPad d'Apple mais doivent attendre un peu plus longtemps. Cependant, il pourrait y avoir une possibilité que les gens se tournent vers… des téléphones Android s'ils ne pouvaient pas acheter immédiatement un iPhone”, explique Brady Wang, analyste chez Counterpoint Research.

Ce n'est pas la première fois qu'Apple pioche dans les composants destinés aux iPad pour produire plus d'iPhone. L'an dernier, la firme avait déjà été contrainte d'utiliser certains des composants destinés à l’iPad Pro au sein des iPhone 12. Parmi les composants réquisitionnés par Apple pour palier la pénurie, on trouvait notamment les puces destinés à la gestion de la consommation énergétique et des scanners Lidar.

