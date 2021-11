L’iPhone 13 n’a perdu qu’un quart de sa valeur à la revente, merci la pénurie

Les iPhone sont réputés pour conserver une grande partie de leur valeur dans le temps, et la nouvelle génération d’iPhone 13 serait celle dont la valeur a le moins chuté après leur sortie, d’après une étude de SellCell.

Une étude de SellCell vient de dévoiler que grâce à la pénurie de semi-conducteurs, les iPhone 13 conserveraient mieux leur valeur que la génération précédente. En effet, un ou deux mois après leur sortie, les iPhone 13 ont perdu jusqu’à 50 % de valeur en moins par rapport à l’iPhone 12. Pour rappel, SellCell avait déjà mené cette étude pour la génération précédente, et avait révélé que l’iPhone 12 pouvait perdre plus de 50 % de sa valeur après seulement un mois.

La nouvelle étude indique notamment que la série iPhone 13 connaît la plus faible dépréciation deux mois après son lancement par rapport aux autres générations d'iPhone. En effet, leur valeur ne chute que de 24,9 % en moyenne après un mois. La dépréciation des iPhone 13 est donc inférieure de 19,1 % à celle des iPhone 11, et de 15,5 % à celle des iPhone 12.

L'iPhone 13 se dévalue moins et retrouve de la valeur deux mois après sa sortie

D’après SellCell, au bout du second mois après la sortie, la valeur moyenne des iPhone 13 n’aurait chuté que de 0.6 % en moyenne par rapport au premier mois. Cela prouve que les iPhone conservent très bien leur valeur dans le temps, contrairement à leurs concurrents Android. En effet, on sait notamment qu’un smartphone Android perd plus de 75 % de sa valeur en seulement deux ans, et que le constat est bien pire pour certaines marques. Les smartphones Huawei perdent eux jusqu’à 87 % de leur valeur en seulement un an.

La série iPhone 13 n'a pas seulement conservé une grande partie de sa valeur après sa sortie, mais a également vu la valeur de certains modèles augmenter à partir du deuxième mois. En effet, comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, un iPhone 13 Pro Max avec 1 To de stockage perdrait, selon les chiffres de SellCell, 439 dollars après seulement un mois par rapport à son prix initial de 1599 dollars, mais verrait celui-ci augmenter de 21 dollars au bout du deuxième mois. Le modèle 13 mini 512 Go regagnerait même 40 dollars le deuxième mois, une situation presque inédite dans le secteur des smartphones.

Bien sûr, les chiffres de SellCell s’appuient sur différents sites de revente en ligne, il est donc probable que vous puissiez revendre votre smartphone à d’autres particuliers à un tarif plus élevé. Quoi qu’il en soit, il semble que la pénurie de composants ait aidé la génération actuelle à conserver sa valeur, puisque certains modèles d’iPhone 13 ont été compliqués à se procurer à cause des ruptures de stock.

Source : SellCell