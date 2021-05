iPhone 13 Pro Max : la prise en main d’un modèle factice dévoile une encoche plus petite

L'iPhone 13 devrait arriver plus tard cette année avec plus ou moins le même design. Cependant, nous nous attendons à ce qu’Apple réduise la taille de l’encoche sur cette génération en déplaçant le haut-parleur, et un modèle factice pris en main par le youtubeur Unbox Therapy nous montre à quoi il pourrait ressembler.

Le youtubeur Unbox Therapy a reçu une maquette d’iPhone 13 Pro Max, basée sur toutes les dernières fuites concernant le smartphone haut de gamme. Ces modèles sont généralement envoyés aux fabricants d'accessoires avant l'annonce officielle d'un nouvel iPhone par Apple, pour que ceux-ci puissent concevoir des coques sur mesure.

Comme l'a dit Unbox Therapy dans sa vidéo, le modèle présenté n'est pas une version officielle de l'appareil, mais plutôt une maquette qui tente de reproduire la version officielle, tant dans les matériaux dans lesquels elle est construite, que dans le design.

Apple déplace le haut-parleur frontal pour diminuer la taille de l’encoche

L'un des plus grands changements de conception que nous nous attendons à voir cette année est une réduction de la taille de l’encoche. Pour réduire celle-ci, Apple aurait déplacé le haut-parleur frontal dans le cadre de l’appareil. Sur les modèles actuels, il se trouve au milieu de l’encoche. Une vidéo nous avait récemment donné un aperçu du design du futur flagship d’Apple, mais la prise en main de Unbox Therapy nous permet de mieux visualiser à quoi ressemblera le smartphone. D’après le site japonais Mac Okatara, l’iPhone 13 utiliserait une encoche de 5,35 mm de hauteur, contre 5,30 mm sur l’iPhone 12. Sa largeur passerait, elle, de 34,83 mm à 26,80 mm sur le nouveau modèle.

Au dos du smartphone, on remarque qu’il dispose de capteurs photo beaucoup plus larges que sur l’iPhone 12 Pro Max actuel. On peut donc s’attendre à une amélioration significative de la qualité des photos sur cette génération, puisque ceux-ci devraient en théorie être capables de capter plus de lumière. Les photos en basse luminosité pourraient donc être améliorées. Enfin, l’iPhone 13 Pro Max devrait être légèrement plus épais que son prédécesseur, notamment à cause du nouvel écran LTPO 120 Hz qui sera fourni par Samsung.

Source : Unbox Therapy