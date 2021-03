iPhone 13 Pro : Apple irait jusqu’à 1 To de stockage, une première

Les iPhone 13 devraient embarquer jusqu'à 1 To de stockage interne, affirment les analystes de Wedbush. Citant des informations venant de la chaîne d'approvisionnement, les experts assurent qu'Apple va réserver les 1 To aux iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, les deux modèles les plus haut de gamme de cette future génération. C'est une première pour la marque.

D'après les informations obtenues par les analystes financiers de Wedbush auprès de sources proches de l'industrie, Apple aurait bien l'intention d'intégrer 1 To de stockage interne à certains modèles d'iPhone 13. Les experts expliquent avoir obtenu des informations en interrogeant les fournisseurs de la firme californienne.

Sans surprise, seuls les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max seraient équipés de 1 To de stockage interne. Les modèles moins haut de gamme, iPhone 13 standard et iPhone 13 Mini, devraient se contenter de 256 ou 512 Go de stockage maximum. Pour mémoire, les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max ne dépassaient pas les 512 Go de mémoire.

iPhone 13 Pro : Apple grimpe à 1 To pour la 8K 45 fps ?

Pour l'heure, on ignore si Apple proposera toujours une capacité de stockage minimale de 128 Go sur ses nouveaux smartphones. La firme de Cupertino pourrait-elle abandonner les 128 Go pour proposer directement 256 Go de stockage ? Plusieurs mois avant l'annonce, aucune information n'a encore filtré sur ce point.

Notez que les iPhone 13 Pro et Pro Max ne seront pas les premiers smartphones du marché avec 1 To de stockage interne. En 2019, Samsung a notamment lancé un Galaxy S10+ 5G avec 1 To de stockage. Cette option fait le bonheur des photographes et des vidéastes qui enregistrent des contenus volumineux en 4K.

D'ailleurs, il se murmure que la décision d'Apple de passer à 1 To de mémoire serait essentiellement motivée par l'arrivée d'un hardware permettant de filmer en 8K jusqu'à 45 image par seconde. Le géant de Cupertino aurait en effet mis au point une lentille spéciale anamorphique, toujours dans l'optique de séduire les vidéastes.

Pour stocker des vidéos 8K volumineuses, Apple se serait décidé à proposer 1 To. Pour mémoire, une précédente fuite est déjà venue affirmer que les iPhone 13 Pro bénéficieront de 1 To de stockage. Néanmoins, on vous conseille de prendre ces rumeurs avec du recul. Plusieurs mois avant la keynote, Apple peut encore changer ses plans.

