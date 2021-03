iPhone 13 : un rendu haute qualité donne un aperçu de l’encoche FaceID plus fine

Un rendu haute qualité de l'iPhone 13 vient de faire surface. L'image confirme plusieurs points que l'on connaissait déjà dans la fiche technique, et donne une idée plus précise du ratio taille-écran. Gizmodo explique au passage comment Apple compte réduire l'encoche FaceID.

Un nouveau rendu de l'iPhone 13 repris par Gizchina montre ce à quoi pourrait ressembler le futur smartphone d'Apple en plus de confirmer plusieurs points que l'on connaissait déjà de sa fiche technique. D'après ce document, l'iPhone 13 ne sera pas le premier iPhone sans ports, contrairement à ce que l'on était en droit de penser. Apple doit en effet se plier à une nouvelle directive en Europe qui va l'obliger à adopter un port USB type C avec en ligne de mire des accessoires sur lesquels la firme de Cupertino ne touchera plus aucune royalty.

Pour éviter cela une rumeur persistante ces dernières semaines affirme que Apple va accélérer l'avénement du premier iPhone entièrement dépourvu de ports, avec peut être un nouveau connecteur MagSafe dans le style de ceux des macs pré-2016. Si l'on en croit ce rendu haute qualité, ce n'est pas ce qu'Apple nous prépare. Mais nous ne pourront seulement le confirmer à mesure qu'un faisceau de rumeurs se forme sur le sujet, ce qui n'est pas encore suffisamment le cas.

L'iPhone 13 va faire fondre les bordures et l'encoche du FaceID

Tous les iPhone 13 (ou 12s si Apple préfère éviter par superstition le nombre 13) embarqueront désormais un scanner LiDAR, jusqu'ici réservé aux modèles Pro et Pro Max. Ainsi qu'un ultra-grand-angle f/1.8 (actuellement on est sur du f/2.4 sur l'iPhone 12 Pro). L'écran passerait en 120 Hz ProMotion et on aurait jusqu'à 1 To de stockage interne, contre 512 Go maximum actuellement. Mais bien sûr il y a autre chose qui nous intéresse dans ce visuel.

On s'attend en effet à ce que Apple affine les bordures des prochains iPhone, et il se dit même que la firme a enfin trouvé une solution pour affiner la taille de l'encoche. Pour cela, la firme aurait développé, nous dit Gizchina, un nouveau capteur “direct-ToF” qui prend nettement moins de place tout en permettant un niveau de sécurité tout aussi élevé. La firme pourrait également ajouter dès cette génération un lecteur d'empreintes intégré sous l'écran.

Lire également : iPhone 13 Pro – encoche réduite et Touch ID sous l’écran, découvrez leur design

Ce dispositif permettrait d'adapter le smartphone à l'ère du COVID-19 et des masques omniprésents qui empêchent la reconnaissance faciale. Apple aurait d'ailleurs développé son propre composant en interne, pour ne pas utiliser les solutions déjà disponibles chez Qualcomm et Samsung.

Source : Gizchina