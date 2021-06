iPhone 13 : la demande sera exceptionnellement forte à cause du vide laissé par Huawei

L'analyste réputé Ming-Chi Kuo estime que la demande d'iPhone 13 sera exceptionnellement forte cette année. L'expert estime que Apple va capter une grosse part de la demande du segment haut de gamme, grâce à des nouveautés et une meilleure fiche technique, mais aussi grâce au “Huawei ban”.

Dans un note à ses clients Ming-Chi Kuo, dont les prédictions se révèlent souvent juste depuis plusieurs années vient de donner son avis sur la demande en iPhone 13. Et à en croire l'analyste, quoi que fasse Apple, ça sera un carton encore plus gros que l'iPhone 12. L'analyste estime en effet que la mise à jour de la fiche technique et une poignée de nouveautés devraient séduire un grand nombre de clients tentés par les smartphones très haut de gamme, écosystèmes Apple et Android confondus.

Or, à en croire l'analyste, une grande partie de ces consommateurs étaient jusqu'ici clients de Huawei, avant que ce dernier n'écope de lourdes mesures de rétorsion de la part des Etats-Unis. Depuis, la firme continue de fabriquer et de vendre de bons smartphones, mais ces derniers sont nettement moins adaptés à la clientèle occidentale. Huawei ne peut plus, en effet, utiliser le même Android que ses concurrents.

iPhone 13 : tout indique que Apple va encore exploser un record de ventes

Il n'a plus le droit, notamment, de préinstaller les indispensables applications de Google comme le Play Store. Son alternative App Gallery contient surtout une avalanche d'applications chinoises, et depuis la firme a lancé son propre système d'exploitation, baptisé HarmonyOS. L'iPhone 13 arrive ainsi pile au bon moment pour capter la demande des déçus de Huawei dans le segment très haut de gamme.

Ming-Chi Kuo explique : “nos prévisions pour la futures stratégie produit des iPhone sont favorables et nous nous attendons à ce que les envois d'iPhone atteignent entre 230 et 240 millions, puis entre 250 et 260 millions en 2021 et 2022, respectivement”. Un niveau de ventes à comparer aux 195 millions d'iPhone écoulés en 2020 (qui était déjà plutôt une bonne année pour les ventes d'iPhone).

Au total, Apple devrait dévoiler quatre nouveaux iPhone 13 dans le courant du mois de septembre ou d'octobre. Ces derniers devraient proposer une encoche Face ID plus fine, de meilleurs capteurs photo, un nouvel écran OLED Pro Motion avec un taux de rafraichissement 120 Hz, ainsi qu'une nouvelle puce Apple A15.

