iPhone 13 : cette édition à 6000 euros contient de vrais morceaux d’iPhone 1, vive le recyclage

L’iPhone 13 est aujourd’hui déclinée en version luxe par la marque Caviar. Il coûte plus de 6000 euros et a la particularité de contenir un morceau du tout premier iPhone sorti en 2007. Une édition clairement réservée aux collectionneurs fortunés et limitée à 19 exemplaires seulement.

Caviar est une marque qui est connue (entre autres) pour la conception d’éditions limités de smartphones (comme le S21). Elle modifie en effet la coque d'un produit existant pour le transformer en objet de luxe, souvent bling bling. Sa dernière création en date est intéressante, puisqu'il s'agit d'un iPhone 13 qui utilise des composants du premier iPhone.

Début 2007, Steve Jobs présente l’iPhone, le premier smartphone de la marque de Cupertino. Une révolution qui a marqué l’histoire de la tech. Ce modèle d’iPhone 13 (Pro ou Pro Max) de Caviar (nommé simplement iPhone 2G) veut lui rendre hommage.

Un iPhone 13 avec un vrai morceau d’iPhone 1

En effet, la marque a récupéré un vieil iPhone 2G et a découpé sa carte mère en dix-neuf morceaux. Ces derniers ont ensuite été placés sur la coque de cet iPhone 13, plus précisément au niveau du logo. On peut admirer cet éclat derrière une vitre.

Cela ne justifie évidemment pas le prix exorbitant. Caviar indique aussi que cette édition limitée de l’iPhone 13 dispose d’une coque en titane ultra résistante. Son design a aussi son importance. Comme vous pouvez le voir, nous avons un diagramme représentant l’intérieur du smartphone gravé sur le métal. Sur la partie inférieure, on peut voir la signature de Steve Jobs, elle aussi gravée. Si le design est un peu curieux, nous devons avouer qu’il n’a pas (trop) le mauvais goût des autres modèles de Caviar.

Enfin, ce qui contribue le plus son tarif, c’est bien la rareté de cet iPhone 13. Dix neuf morceaux d’un même iPhone ont été utilisés, par un de plus. Il n’y a donc que dix-neuf exemplaires vendus. Un produit ultra collector qui sera prisé par les fans… les plus fortunés. Il s’agit ici plus d’un objet statutaire qu’autre chose, évidemment.

Si le cœur vous en dit, vous pouvez l’acheter sur le site officiel de la marque. Vous avez le choix entre le Pro et le Pro Max. Le prix de 6200 euros ne concerne que la version Pro à 128 Go de stockage. Si vous optez pour le modèle Pro Max à 1 To de stockage, il vous en coûtera 8 610 dollars, soit 7 630 euros.

Source : Caviar