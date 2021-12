MacBook Pro 2021 : le lecteur de cartes SD de certains ordinateurs est criblé de bugs

Les MacBook Pro 2021 souffrent d'un bug du lecteur de cartes SD. D'après une kyrielle de témoignages, le lecteur ne lit pas correctement certaines cartes. Parfois, l'insertion d'une carte provoque même le plantage de l'appareil. Pour d'autres, les transferts sont terriblement lents.

Les MacBook Pro 2021, la nouvelle génération d'ordinateurs haut de gamme d'Apple, embarquent une riche connectique. Sur les tranches, les utilisateurs disposent d'un port HDMI, une prise casque jack 3,5 mm, un port MagSafe 3, trois ports Thunderbolt 4 (USB‑C) et un lecteur de cartes SD. Cette connectique ultra complète tranche avec les précédents modèles de la marque, qui se contentaient d'une poignée de ports USB-C.

D'après de nombreux témoignages apparus sur la toile, ce lecteur de cartes SD est criblé de bugs. Sur Reddit, certains internautes assurent que les cartes SD ne sont pas reconnues par le MacBook ou que le transfert de données est beaucoup trop lent. “J'essayais de récupérer des photos d'une carte SD sur mon nouveau MBP 14″, mais lorsque je l'ai inséré dans le lecteur de carte SD de l'ordinateur portable, il ne se connecte pas”, explique un usager, qui précise que toutes les cartes SD ne sont pas concernées par ce dysfonctionnement.

Le lecteur SD de certains MacBook Pro 2021 est beaucoup trop lent

Dans d'autres cas, plus extrêmes, le MacBook Pro plante complètement lorsqu'une carte SD est insérée. Pour certains, le Finder se ferme presque instantanément sans explication, laissant l'utilisateur dans l'impossibilité de transférer les fichiers sur la carte. Enfin, de nombreux acheteurs se plaignent de transferts extrêmement lents. “Une carte SD contenant seulement 30 fichiers RAW de 16 Go, et l'importation des fichiers dans Lightroom Classic prend plus de 30 minutes”, regrette un internaute sur le forum d'assistance d'Apple. Pourtant, les cartes SD fonctionnent très rapidement sur son ancien MacBook Pro de 2015, souligne le témoignage.

Il s'agirait visiblement d'un problème de logiciel inhérent à macOS. En effet, certains utilisateurs touchés par les bugs affirment que l'installation de la bêta 4 de macOS 12.1 a contribué à corriger ces dysfonctionnements. Déployée ce mercredi 1er décembre, la mise à jour pourrait contenir un correctif pour le bug des cartes SD. Du reste, Apple n'a pas encore évoqué publiquement l'existence de défaillances du lecteur SD. Notez que ce n'est pas le seul dysfonctionnement repéré par les acheteurs d'un MacBook. Les témoignages pointent aussi du doigt des bugs du chargeur MagSafe, qui clignote sans raison, même lorsque l'ordinateur est correctement branché.