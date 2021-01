Galaxy S21 Ultra : Caviar présente 5 éditions limitées en or de 5000 € à 16 500 €

Le Galaxy S21 Ultra est à peine annoncé que Caviar prépare déjà cinq éditions limitées. Allant de 5000 € à 16 500 €, ces dernières recouvrent d'or et de cuir d'alligator le flagship de Samsung. La version la plus chère ne sera produite qu'en 21 exemplaires.

Caviar nous a habitués aux annonces d'éditions limitées peu de temps après la sortie des appareils en question. L'année dernière, le fabricant de luxe a déjà fait le coup en présentant une version à 10 000$ de l'iPhone 12 avant même que celui-ci ne soit officiel. À Noël, celui-ci a atteint des sommets de surenchère en dévoilant une édition unique de la PS5 en or, vendue 1,5 million d'euros. C'est donc tout naturellement qu'il s'attaque au Galaxy S21, une semaine après que Samsung ait levé le voile sur son prochain flagship.

C'est tout particulièrement le Galaxy S21 Ultra – le modèle le plus cher, bien évidemment – qui fait cette fois l'objet d'une customisation. Au total, on compte 5 éditions aux design différents. La plus onéreuse d'entre elles est la “Gold Ox“, qui affiche fièrement une tête de taureau en or sur sa coque arrière, en lien avec le Nouvel An chinois, qui fête donc en 2021 l'année du bœuf. Caviar ne recule devant aucune excentricité et a ainsi incorporé deux diamants dans les yeux de l'animal. Cette édition sera produite en 21 exemplaires et concerna les modèles 128 Go. Elle sera vendue au prix de 20 140 $, soit 16 555 €.

Les éditions de luxe du Galaxy S21 Ultra coûtent minimum 5000 €

Quatre autres éditions viennent compléter cette nouvelle gamme, chacune comportant 99 exemplaires. On retrouve ainsi la “Carbon“, au design gris et sobre composé de fibre de carbone. Elle est vendue au prix de 6060 $ (4990 €). L'édition “Black Alligator” affiche un V en or 18 carats. Elle est, comme son nom l'indique, fabriquée à partir de cuir d'alligator noir, pour un prix de 6220$ (5120 €). Une version “White Alligator” est également disponible au prix de 5980 $ (4915 €), l'or ayant été remplacé par de l'argent.

La dernière édition, intitulée “Golden Lines“, propose un Galaxy S21 Ultra entièrement recouvert d'or. Des lignes dorées parcourent sa coque arrière, tandis que le logo Caviar a cette fois été déplacé au centre. Il faudra tout de même débourser 6 140 $ (4920 €) pour se l'offrir. Le fabricant précise qu'un numéro unique sera gravé sur le côté de chaque smartphone. Un certificat d'authenticité sera également inclus.