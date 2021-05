iPhone 13 : Apple va équiper tous les modèles du stabilisateur photo de l’iPhone 12 Pro Max

Bonne nouvelle pour tous les adeptes de photos sur iPhone : tous les futurs modèles bénéficieront du stabilisateur de capteur. Ce dernier est uniquement présent sur l’iPhone 12 Pro Max à l’heure actuelle, mais Apple prévoirait d’en faire une fonctionnalité commune à tous les iPhone 13. Ce qui pourrait bien faire grimper leur prix.

Apple a toujours mis l’accent sur la photo sur ses iPhone, n’en déplaise à Samsung. Depuis ses débuts, la firme de Cupertino a les adeptes de belles images de son viseur et chaque nouvelle itération est une nouvelle occasion de les séduire. L’année dernière, celle-ci a intégré une technologie de stabilisation des capteurs, très efficace pour améliorer la qualité des clichés. Seulement, l’iPhone 12 Pro Max est le seul à bénéficier de cette fonctionnalité.

Naturellement, cette dernière devrait également être présente sur l’iPhone 13. Mais, plutôt que d’en faire une fonctionnalité réservée aux modèles plus haut de gamme, Apple prévoirait d’en équiper toutes les versions du smartphone. La stratégie serait ainsi la même que pour le capteur LiDAR, eux aussi uniquement présents sur les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max et dont devraient être équipés tous les iPhone 13.

Apple améliore toujours plus les performances photo des iPhone

Pour rappel, le stabilisateur du capteur a pour rôle, comme son nom l’indique, de faire en sorte que l’image reste fixe lorsque la photo est prise. Contrairement à d’autres types de stabilisateur, plus traditionnels, celui de l’iPhone 12 Pro Max n’est pas intégré directement dans le capteur. Cela a un avantage non négligeable, celui d’en faire faire profiter l’ensemble du module photo, puisqu’il n’est pas installé sur un capteur unique.

Sur le même sujet : Les iPhone 13 seront légèrement plus épais et auront de plus gros modules photo

Cette intégration peut soulever quelques inquiétudes à propos du prix des iPhone 13. À ce jour, l’iPhone 12 Pro Max est le plus coûteux des smartphones Apple, et bien que la présence du stabilisateur n’en soit pas la seule raison, elle n’en est pas moins l’une d’elles. Espérons donc que cette amélioration des capteurs photo ne fera pas (trop) grimper le prix des futurs modèles. On sait déjà qu’Apple prévoit d’équiper les versions Pro Max d’énormes capteurs photo.

Source : Digitimes