Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max : Samsung ridiculise Apple dans ses dernières pubs

Pour Samsung, le Galaxy S21 Ultra est bien meilleur que l’iPhone 12 Pro Max en photo. Dans ses dernières publicités, le constructeur compare les performances dans le domaine des deux smartphones. Son flagship dépasse de très loin son rival au niveau du zoom optique, qui s’en retrouve bien embarrassé.

Depuis leur sortie, on ne compte plus les comparaisons entre le Galaxy S21 Ultra et l’iPhone 12 Pro Max. Samsung et Apple se mènent une guerre sans merci depuis de nombreuses années, et les tentatives de l’un et de l’autre pour se surpasser ont de quoi divertir leurs adeptes. Aussi, lorsque la firme coréenne diffuse deux publicités qui attaquent frontalement son adversaire, c’est du pain béni pour ceux qui suivent de près chaque rebondissement.

Si le Galaxy S21 Ultra est moins résistant aux chutes que l’iPhone 12 Pro Max, ce n’est pas sur ce point que se concentrent les deux spots TV. Au contraire, le constructeur met en avant son plus grand point fort : la photo. Depuis le lancement du smartphone, ce dernier insiste sur les performances inédites offertes par son capteur 108 MP, et les deux vidéos viennent enfoncer le clou. Pour ce faire, il utilise une photo d’un sandwich au fromage et une de la Lune.

Le Galaxy S21 Ultra écrase l’iPhone 12 Pro Max en photo

Premier objectif : montrer que les photos du Galaxy S21 Ultra affichent beaucoup plus de détails que celles de l’iPhone 12 Pro Max. Un résultat que viennent prouver les deux photos du sandwich au fromage, que Samsung se plaît à agrandir pour montrer à quel point celle de son smartphone est plus nette. Mais là où le flagship d’Apple fait pâle figure, c’est au niveau du zoom optique. Alors que le téléphone de Samsung est capable de prendre un cliché de très bonne qualité de la Lune, celui-ci n’affiche qu’une simple lueur blanche, floue qui est plus est.

Samsung se félicite ainsi d’avoir intégré un zoom 100x, alors que son rival n’a opté que pour un zoom 12x. Une décision bien étrange au vu des standards actuels, la plupart des smartphones proposant des performances bien supérieures. Si le Galaxy S21 n’est donc pas nécessairement le meilleur appareil photo des smartphones Samsung, le constructeur est convaincu qu’il est loin, très loin devant les tentatives d’Apple.