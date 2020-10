iPhone : Apple veut remplacer au plus vite Google Search avec son propre moteur de recherche

Une nouvelle fuite, relayée par le Financial Times, confirme à nouveau qu’Apple travaille sur son propre moteur de recherche. Le but est de remplacer Google qui paie chaque année très cher pour être le moteur de recherche par défaut d’iOS. Le but d’Apple est double : ne plus être tributaire de Google et s’en éloigner le plus possible lors de l’enquête ouverte par les États-Unis contre la firme de Mountain View.

Vous le savez certainement : Google fait l’objet d’une vaste enquête aux États-Unis pour abus de position dominante. Deux domaines de la firme de Mountain View sont particulièrement visés : la recherche sur Internet et la publicité en ligne. Les deux sont évidemment intimement liés. Le moteur draine le trafic et la publicité monétise le trafic. Google Search est devenu un passage presque obligé pour tous les Internautes. Et donc pour tous les sites qui souhaitent bénéficier de son audience.

Lire aussi – Google : la justice américaine lance une action en justice pour abus de position dominante

La dépendance de Google est donc forte pour tout l’écosystème du web. Même pour les autres membres des GAFA. Apple, notamment, est lié à Google pour les services de recherche intégrés à ses logiciels, comme Safari ou iOS. Aujourd’hui, Google est le moteur de recherche par défaut du système d’exploitation des iPhone. Une place qu’Apple pour laquelle Google paie plusieurs milliards de dollars par an. Mais, Apple préfèrerait largement profiter pleinement de cette audience. Et la firme souhaite surtout qu’elle ne profite pas à un concurrent.

Le projet Apple Search est devenu urgent

Depuis de longues années, des rumeurs affirment qu’Apple développe donc son propre moteur de recherche. Nous en parlions dans nos colonnes dès 2015, quand a été découvert le projet « Apple Search ». Une rumeur qui a fait reparler d’elle en août dernier et qui laissait entendre une fois encore qu'Apple souhaite remplacer le moteur de recherche de Google. En septembre, quand Google a publié iOS 14, les utilisateurs ont d’ailleurs pu découvrir qu’une partie des recherches (celles effectuées à partir de l’écran des widgets) n’est plus prise en charge par Google, mais directement par Siri.

Cette semaine, le Financial Times a publié un nouvel article sur le sujet. Le quotidien financier explique qu’Apple travaille d’arrache-pied sur son projet de moteur de recherche maison. Et que la motivation première de ce regain de motivation n’est pas seulement d’être indépendant de Google dans la recherche sur Internet, mais également à ne pas être éclaboussé par l’enquête antitrust américaine.

En effet, selon le Financial Times, le département de la justice américaine aurait décidé d’utiliser le paiement annuel de Google vers Apple, dont le montant se situe entre 8 et 12 milliards de dollars, comme argument pour prouver la culpabilité de la firme de Mountain View sur l’abus de position de dominante. Le quotidien complète en affirmant que la justice américaine pourrait également poursuivre Apple et obliger les deux entreprises à cesser ce partenariat.

Source : iMore