L’iPhone compte 1 milliard d’utilisateurs dans le monde

L'iPhone compte désormais 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. D'après les estimations d'un analyste, le cap du milliard a été dépassé dans le courant du mois de septembre 2020. Apple aurait donc gagné plus de 100 millions d'utilisateurs iOS en moins de 2 ans et ce malgré la baisse de ventes d'iPhone.

Dans un rapport publié ce 26 octobre 2020, Neil Cybart, analyste financier au cabinet Above Avalon, affirme qu'un milliard d'iPhone sont actuellement utilisés dans le monde. “Apple a dépassé le cap du milliard d'utilisateurs d'iPhone le mois dernier. Treize ans après sa mise en vente, l'iPhone reste le smartphone le plus populaire et le plus vendu du monde” explique Neil Cybart.

Pour rappel, Apple a passé le seuil des 900 millions d'utilisateurs d'iPhone en janvier 2019. Depuis, les smartphones conçus par Apple ont séduit plus de 100 millions de nouveaux utilisateurs. Neil Cybart affirme que le nombre de nouveaux utilisateurs d'iPhone n'arrête pas de baisser depuis 2007, date de lancement du premier iPhone. Ce n'est pas vraiment une surprise. De nos jours, la plupart des acheteurs d'iPhone sont déjà de fervents utilisateurs d'iOS. Chaque année, l'iPhone gagne cependant encore 20 à 30 millions de nouveaux clients.

Sur le même sujet : notre test complet de l'iPhone 12

Un record des ventes d'iPhone en 2021

Pour Neil Cybart, la baisse des ventes d'iPhone n'est pas forcément un problème pour Apple. “Les ventes iPhone en baisse ne signifient pas que les fondamentaux de l'activité iPhone se sont détériorés” souligne n'analyse. Si Apple écoule moins de smartphones d'année en année depuis 2015, la firme est parvenue à fidéliser la plupart de ses clients.

Pour expliquer la dégringolade des chiffres de vente, Cybart met surtout en avant “un cycle de mise à niveau plus long”. Concrètement, les consommateurs changent de moins en moins régulièrement d'iPhone. Il s'agit d'une tendance globale du marché du smartphone, en berne depuis plusieurs années. Malgré tout, l‘analyse s'attend à ce que la marque californienne enregistre des records de vente en 2021 en écoulant plus de 240 millions d'iPhone dans le monde. Apple battrait ainsi le record fixé en 2015 : 231 millions.

Sans surprise, Apple compense la baisse des ventes d'iPhone grâce au succès rencontré par les services et produits de son écosystème, dont les AirPods, Apple Music, l'Apple Watch ou iCloud. In fine, Apple profite de son important parc d'utilisateurs iPhone pour assurer la pérennité de ses autres produits.

Source : Above Avalon