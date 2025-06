Ce smartphone Android sera le premier à fonctionner avec l’Apple Watch, la guerre des écosystèmes est terminée

C’est une avancée que personne n’avait anticipée. Un nouveau smartphone Android promet d’être le premier à fonctionner avec l’Apple Watch. Et ce n’est pas la seule surprise qu’il réserve.

Depuis toujours, l’Apple Watch reste cantonnée à l’écosystème Apple. Aucun smartphone Android ne propose de compatibilité native avec la montre connectée. Cette situation limite les usages croisés entre les deux plateformes. Mais cela pourrait changer dès cet été, avec une initiative inédite dans l’univers mobile.

Le Vivo X Fold 5, futur smartphone pliant du fabricant chinois, ambitionne d’être le premier modèle Android à interagir pleinement avec des produits Apple. La compatibilité avec l’Apple Watch a été confirmée par Han Bo Xiao, chef produit chez Vivo, sur le réseau social chinois Weibo. Le téléphone pourra aussi fonctionner avec les iPhone, les MacBook et synchroniser des données via iCloud.

Le Vivo X Fold 5 gérera appels, messages et données santé de l’Apple Watch

Ce nouveau smartphone, qui devrait sortir en juillet, permettra de recevoir des appels et des messages depuis une Apple Watch. Et ce, même s'il ne contient pas de carte SIM. Les données de santé seront synchronisées avec Vivo Health, l’application dédiée de la marque. Il sera également possible de répondre à des messages iPhone depuis le Vivo X Fold 5. Les photos, notes et autres contenus seront partagés via iCloud entre les deux appareils.

Le X Fold 5 proposera aussi une extension d’écran pour les MacBook, comme un iPad. Côté affichage, il disposera d’un écran AMOLED LTPO à taux adaptatif et d’une atténuation PWM haute fréquence. Sa luminosité maximale atteindra 4 500 nits, bien au-dessus des 2 400 nits du Galaxy S25 Ultra en mode automatique, ou des 700 nits en mode manuel.

Le fabricant met également en avant la finesse et le poids de l’appareil. Il promet que le X Fold 5 sera le smartphone pliable grand format le plus léger au monde, plus léger encore que le X Fold 3, qui pesait 219 grammes. À titre de comparaison, le Galaxy Z Fold 6 pèse 239 grammes. Malgré cette légèreté, la batterie atteindra une capacité de 6 000 mAh, avec une recharge filaire de 90 W et une recharge sans fil de 30 W. Un équilibre rare entre finesse, autonomie et puissance.