Microsoft se paye Apple et compare macOS 26 à Windows Vista

La nouvelle interface Liquid Glass introduite par Apple dans macOS 26 est-elle une révolution de design logiciel ? Microsoft a une petite idée sur la question et en profite pour glisser un petit tacle à son concurrent avec une référence à Windows Vista.

Lors de la WWDC 2025, Apple a présenté l'une des mises à jour logicielles les plus importantes de son histoire avec une nouvelle interface pour tous ses systèmes d'exploitation. macOS 26 (Tahoe) va reposer sur le design Liquid Glass, tout en effet de verre translucide et de transparence, apportant une touche esthétique inimitable aux appareils frappés du logo à la pomme. Mais Microsoft ne semble pas plus impressionné que cela, bien au contraire.

Sur Instagram, le compte officiel de Windows 10 a publié un message assorti d'une vidéo. On peut y voir l'interface graphique Aero Glass de Windows Vista, qui offrait déjà à l'époque la transparence des fenêtres et un effet vitreux laissant apparaître le bureau en arrière-plan. Une manière pour Microsoft de dire qu'Apple n'est pas le premier à y avoir pensé et que Liquid Glass n'est peut-être pas si innovant que cela, même si cette dernière pousse les potards encore bien plus loin.

Aero Glass a pavé la voie à Liquid Glass ?

On se souvient qu'Aero Glass avait mis à l'épreuve les GPU de nos ordinateurs les moins puissants. À la fin des années 2000, proposer de tels effets graphiques n'étaient pas anodins pour nos ordinateurs. Microsoft avait même développé Aero Basic, une version supprimant la transparence et modifiant la bordure des fenêtres. Moins gourmande en ressources, elle mettait moins au supplice les PC les moins puissants et permettait aux anciennes machines d'être mises à jour vers Windows Vista.

L'interface Aero a été perfectionnée avec Windows 7, sans doute l'une des versions de l'OS les plus populaires, avant que Microsoft ne change radicalement de philosophie avec Windows 8, qui revenait à une UI minimaliste pensée pour les appareils mobiles et dotés d'un écran tactile.

De son côté, Samsung ne s'est pas privé de se moquer des nouveautés d'IA et de design d'iOS 26.