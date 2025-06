Le Pixel 10 aurait droit à cette fonction si populaire de l’iPhone

MagSafe est devenue une fonction incontournable de l'iPhone, et Google pourrait proposer sa propre solution magnétique très bientôt avec ses Pixel 10, qui seraient compatibles Qi 2.2.

Avec sa technologie d'aimants MagSafe, Apple a apporté à l'iPhone une fonctionnalité très appréciée des utilisateurs. Et alors que les constructeurs Android ont pris l'habitude de copier ce que fait la marque à la pomme (et vice-versa), ils n'ont étrangement jamais vraiment pris la peine d'adopter ce type de fonction.

Pourtant, le protocole Qi2 du Wireless Power Consortium (WPC) intègre l'effet de magnétisme. Ouvert, il peut être exploité par tous les fabricants. On a cru que Samsung allait enfin sauter le pas avec son Galaxy S25, mais le smartphone n'est pas nativement compatible avec cette technologie : il requiert une coque spéciale. C'est finalement Google qui pourrait s'y mettre sérieusement avec ses prochains modèles.

Le Pixel 10 et l'iPhone 17 compatibles Qi 2.2 ?

Android Authority explique avoir eu accès à des documents marketing crédibles, qui prouveraient que Google développe des accessoires magnétiques Qi 2 pour ses Pixel 10. Le média explique que l'écosystème serait baptisé Pixelsnap et qu'au moins trois accessoires sont prévus : un chargeur (Pixelsnap Charger), un chargeur avec support (Pixelsnap Charger with Stand) et un support à anneau (Pixelsnap Ring Stand).

On apprend aussi que le chargeur sans fil Google sera compatible Qi 2.2 et MPP (Magnetic Power Profile). Cette dernière mention fait référence à la technologie d'alignement des aimants qui permet de poser son smartphone de manière plus optimisée sur le chargeur pour une charge plus performante. Le produit se déclinerait en deux coloris : noir et blanc cassé.

D'après Android Authority, les Pixel 10 seraient compatibles Qi 2.2 grâce à une puce de contrôle ConvenientPower CPS4041. La norme Qi 2.2 supporte en théorie une puissance de charge sans fil jusqu'à 50 W, mais connaissant Google, conservateur quand il s'agit de vitesse de charge, il est fort probable qu'on n'atteigne pas ce seuil. Il est en tout cas intéressant de constater que l'entreprise s'est emparée du sujet du magnétisme, qui permet aussi de coller des accessoires au dos de son smartphone. Plus tard cette année, l'iPhone 17 pourrait aussi passer au Qi 2.2.