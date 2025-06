Les iPhone 17 Pro et Pro Max vraiment plus puissants que les précédents ? On a un début de réponse

À plusieurs mois de leur présentation officielle, les performances des iPhone 17 Pro et 17 Pro Max se dévoilent. L'occasion de constater s'ils font mieux que les iPhone 16 Pro et Pro Max de l'an dernier.

L'heure approche. En septembre, Apple présentera le nouvel iPhone 17 et ses déclinaisons. Les smartphones devront prendre la relève des iPhone 16 de 2024 en affichant suffisamment d'aspects intéressants pour justifier le changement, ou le premier achat. Internet étant ce qu'il est, pas besoin d'attendre encore des mois avant d'en apprendre plus sur les futurs modèles. On s'attend par exemple à ce qu'Apple améliore la batterie des iPhone 17, mais pas en augmentant leur capacité par rapport aux précédentes.

Côté écran, les dernières rumeurs parlent d'un taux de rafraîchissement élevé pour les 4 modèles à venir : iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max et 17 Air. Le modèle de base ne devrait pas avoir de taux adaptatif en revanche, ni la dalle LTPO OLED qui équiperait ses grands frères. En ce qui concerne le processeur, ce sera sans surprise une puce A19 ou A19 Pro selon les versions. Et si vous vous demandez à quel point elle sera plus performante que les A18, il est possible de le savoir dès maintenant.

Voici les performances supposées des iPhone 17 Pro et Pro Max

Sur le réseau social chinois Weibo, le leaker Digital Chat Station nous donne les scores supposés du processeur A19 Pro sur le benchmark Geekbench 6. Il s'agit donc de la puce qui équipera les iPhone 17 Pro et Pro Max. En mono-cœur, elle atteint plus de 4 000 points. En multi-cœurs, elle dépasse un peu les 10 000. À titre de comparaison, l'A18 Pro tournait respectivement aux alentours de 3 500 et 9 000.

En se basant sur ces moyennes, les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max devraient être environ 10 à 12 % plus puissants que leurs prédécesseurs. Dans le cadre d'une utilisation normale des smartphones, il y a donc peu de chances que vous remarquiez une vraie différence. Rappelons que le processeur A19 Pro sortira le même mois que le Snapdragon 8 Elite 2 de Qualcomm et le Dimensity 9500 de MediaTek, deux puces haut de gamme. La course à la puissance va être très disputée.