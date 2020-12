Pixel 5 et 4a 5G : réputée de mauvaise qualité, Google supprime la fonction astrophotographie

Via une mise à jour de l'application Appareil photo, Google vient de retirer la fonctionnalité qui permettait de prendre des clichés d'un ciel nocturne en ultra-grand-angle. Sur les Pixel 5 et 4a 5G, la qualité des photos n'était visiblement au rendez-vous.

C'est en 2019 que Google a dévoilé un tout nouveau mode d'astrophotographie sur les Pixel 4 et Pixel 4 XL. Grâce à cette fonctionnalité, il est possible de prendre des clichés nocturnes du ciel et d'obtenir de superbes photos des étoiles à l'aide de son smartphone, sous condition d'être systématiquement équipé d'un petit trépied. Car cette fonction d'astrophotographie présente quand même un gros défaut : il est nécessaire d'attendre plusieurs minutes avant que la prise de vue soit effective.

À l'heure actuelle, les prises de vue effectuées par nos smartphones sont instantanées en plein jour, ou nécessitent une poignée de secondes seulement quand elles sont réalisées de nuit. Mais sur les Pixel 4 et 4 XL, la prise de vue d'un ciel étoilé peut requérir un bon petit moment (au moins 6 minutes lors de nos tests effectués l'an passé). Le mode d'astrophotographie produit en revanche des photos d'excellente qualité sur ces deux modèles de smartphone, c'est indéniable. Sauf que depuis la sortie des Pixel 4 et 4 XL, d'autres modèles de smartphones Google sont apparus, modèles qui disposent d'un capteur ultra-grand-angle. Et c'est là que les ennuis commencent.

Google supprime le mode astrophotographie en ultra-grand-angle sur ses Pixel 4a 5G et Pixel 5.

Récemment mise à jour en version 8.1, l'application Appareil photo de Google a néanmoins vu disparaître la fonction d'astrophotographie des Pixel 4a 5G et Pixel 5 en ultra-grand-angle. Pourtant, celle-ci était bien intégrée aux deux smartphones à leur sortie. Mais Google en a visiblement décidé autrement. La raison ? Un temps d'attente qui peut semble interminable pour l'utilisateur et une qualité qui n'était vraiment pas au rendez-vous.

Notez néanmoins que le mode d'astrophotographie n'a pas complètement disparu : il est toujours disponible au sein de l'application, mais uniquement en mode de prise de vue classique. Dès que vous tentez basculez en ultra-grand-angle, une notification vous informe qu'il est nécessaire de repasser au zoom 1x.

Si vous tenez absolument à conserver cette fonctionnalité, malgré la qualité des photos produites, un seul mot d'ordre : n'effectuez plus de mise à jour de l'application Appareil photo. Ou, si c'est déjà fait, téléchargez un APK de l'édition précédente, la version 8.0. Enfin, et cela va de soi : les Pixel 4 et 4 XL ne sont tout bonnement pas concernés par cette disparition, dès lors qu'ils ne disposent d'aucun capteur ultra-grand-angle.

Source : Android Police