Les hackers ont une nouvelle méthode pour pirater votre PC, personne n’est à l’abri

Après les faux mails, les faux appels et les faux messages, les hackers se servent d'un nouveau moyen pour piéger les victimes et leur faire installer un malware sur leur PC.

À force, vous avez une bonne idée de comment un hacker cherchera à vous nuire. Généralement il vous enverra un mail avec un lien renvoyant vers un faux site, ou lançant directement le téléchargement d'un malware. Pour que cela fonctionne, il faut que le message vous incite à cliquer et à ce niveau-là, ce ne sont pas les moyens qui manquent. Votre conseiller bancaire vous expliquant que votre compte est en danger et qu'il faut agir vite, un membre de votre famille ou un ami qui a une urgence…

Il existe cependant des façons de faire plus subtiles. Certains cybercriminels vont poster de fausses offres d'emploi afin de vous faire installer un programme malveillant. Mais comme les potentiels victimes sont de plus en plus méfiantes, il faut trouver autre chose. Malheureusement pour nous, les pirates ont beaucoup d'imagination. Les experts en cybersécurité de chez DomainTools ont découvert comment le groupe FIN6, ou Skeleton Spider, agit depuis quelques temps.

Voici comment les pirates piègent de nouvelles victimes, ils ne reculent devant rien

C'est simple : au lieu de jouer les recruteurs, ils jouent les demandeurs d'emploi. Le malfrat va d’abord repérer une offre par les moyens traditionnels et prendre contact avec la personne en charge via le site d'annonce Indeed ou le réseau social LinkedIn.

Une fois la conversation engagée, il demande à envoyer son CV par mail. Le message contient une adresse Web non cliquable vers un CV en ligne. Cela permet d'éviter la détection par les outils antimalwares.

Le recruteur tape donc l'adresse à la main dans son navigateur et arrive sur une page où il doit remplir un CAPTCHA pour lancer le téléchargement d'une archive contenant le CV. Évidemment, c'est un malware qui s'y trouve, en l’occurrence celui appelé More Eggs. Il peut voler des données, exécuter des commandes à distance voire installer d'autres programmes.

Croyant ouvrir le document, la victime va en fait lancer son installation. Là où le groupe FIN6 fait fort, c'est que les faux sites vont exclure celles et ceux qui utilisent un VPN, une connexion via le cloud, macOS ou Linux. Seules les cibles visées sont donc impactées. Après les demandeurs d'emploi, les recruteurs vont aussi devoir redoubler de prudence pour ne pas tomber dans le panneau.