Si vous détestez les pubs sur Amazon Prime Video, préparez-vous à les haïr

Amazon n'en a pas terminé avec les publicités sur son service de streaming Prime Video. Nous avons une très mauvaise nouvelle pour vous. On vous explique ce qu'il va se passer.

Vous vous souvenez de l'époque où les services de streaming mettaient l'accent sur le fait que contrairement à la télévision, ils ne diffusaient pas de publicités ? Cette époque est malheureusement révolue depuis longtemps. Toutes les plateformes majeures possèdent une formule moins chère, mais avec pubs. Prime Video d'Amazon fait pire : le prix de l'abonnement a augmenté, et en plus les programmes sont coupés par des réclames tant que vous ne payez pas un supplément de 1,99 € par mois.

Pour faire passer la pilule, le géant du Web annonce à l'époque qu'il irait doucement. En moyenne, pas plus de 2 à 3 minutes 30 de publicités par heure de streaming. C'est en effet bien moins que la TV avec ses 13 à 16 minutes sur la même période. Cela fait maintenant un peu plus d'un an que les spectateurs subissent les pubs sur Prime Video, et si vous en avez déjà assez, la suite ne va pas vous plaire.

Amazon persiste et signe avec les publicités sur Prime Video

Selon les informations obtenues par Adweek, Amazon a doublé le nombre de publicités par heure sur Prime Video. Nous sommes donc désormais à 6 minutes environ. L'augmentation n'a pas eu lieu du jour au lendemain, mais progressivement. Bien sûr sans jamais avertir les utilisateurs. Les publicitaires eux, étaient parfaitement au courant. Plusieurs disent avoir reçu des mails d'Amazon annonçant la nouvelle début juin 2025.

Interrogée à ce sujet, la firme a botté en touche : “Alors que la demande continue de croître, notre engagement est d'améliorer les expériences publicitaires plutôt que de simplement augmenter le nombre de publicités affichées“, déclare un porte-parole. Un aveu à demi-mot en somme.

Celles et ceux qui ne veulent pas passer à la caisse vont donc devoir supporter encore plus de coupures, si ce n'est pas déjà le cas. Et quitte à annoncer des mauvaises nouvelles, rappelons également que Prime Video va lancer de nouveaux formats publicitaires sur la plateforme, en théorie d'ici le 31 août 2025.