Votre Pixel 6a va perdre en autonomie et vous ne pourrez rien y faire

Google a une mauvaise nouvelle pour les propriétaires de Pixel 6a. Une mise à jour obligatoire va affecter leur batterie négativement. On vous explique le pourquoi de cette décision.

Ça chauffe pour les Pixel. Au sens littéral du terme pour les modèles Xa, la gamme de smartphones Google plus abordables lancée en 2019. Plus le temps passe, plus les témoignages alarmants se multiplient. Tout a commencé en janvier dernier, quand les Pixel 4a reçoivent une mise à jour surprise qui diminue fortement leur autonomie. Au début la firme de Mountain View ne s'explique pas à ce sujet, mais beaucoup y voit un moyen d'éviter les problèmes de gonflement de la batterie constatés par plusieurs utilisateurs.

Ce n'est qu'en mars 2025 que l'on en a la confirmation quand l'Australie rappelle tous les Pixel 4a à cause de risques de surchauffe importants. Deux mois plus tard, rebelote. Cette fois-ci ce sont des Pixel 6a qui prennent feu spontanément. Les incidents sont certes isolés et heureusement sans gravité, mais le constat est là et Google se doit de réagir. C'est désormais chose faite avec une solution qui ne va clairement pas plaire aux détenteurs d'un Pixel 6a.

La batterie de votre Pixel 6a va perdre en efficacité que vous le vouliez ou non

Tout comme avec le Pixel 4a, les Pixel 6a vont recevoir une mise à jour qui diminuera la capacité de la batterie. Google ne se cache pas et explique clairement le but de la manœuvre : prévenir les soucis de surchauffe et ce qu'ils entraînent. L'entreprise ne s'arrête pas là puisque même après ça, elle recommande de demander le remplacement de la batterie de son Pixel 6a. Une page dédiée sera prochainement mise en ligne pour accompagner les utilisateurs dans la démarche.

Un porte-parole de Google précise à Android Authority qu'en théorie, tout le monde n'est pas impacté : “Un sous-ensemble de téléphones Pixel 6a nécessitera une mise à jour logicielle obligatoire pour réduire le risque de surchauffe potentielle de la batterie. La mise à jour activera des fonctions de gestion de la batterie qui réduiront la capacité et les performances de charge une fois que la batterie aura atteint 400 cycles de charge. Nous contacterons les clients concernés le mois prochain, avec toutes les informations dont ils ont besoin pour résoudre le problème“.