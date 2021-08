iPhone 13 : Apple va se calquer sur les prix des iPhone 12, ça se confirme

Les iPhone 13 seraient bien proposés à des prix similaires à ceux des iPhone 12. D'après un nouveau rapport des analystes de TrendForce, Apple va se calquer sur la grille tarifaire appliquée l'an dernier. De facto, la gamme serait proposée à des prix allant de 809 euros à 1 609 euros.

Dans un rapport publié ce 13 août 2021, le cabinet d'analyse Trendforce évoque les derniers développements en date concernant les iPhone 13. D'après la firme, Apple va maintenir “sa stratégie tarifaire agressive” afin de booster les ventes de ses smartphones.

Comme prévu, Apple va continuer à proposer une large variante d'iPhone cette année. La gamme se déclinera en 4 modèles. On trouve deux modèles abordables, les iPhone 13 et 13 mini, et deux éditions haut de gamme, les iPhone 13 Pro et Pro Max.

Apple lancerait l'iPhone 13 au même prix que l'iPhone 12

“En ce qui concerne les prix de détail, la série iPhone 13 devrait rester similaire à la série iPhone 12 en supposant qu'Apple soit en mesure de contrôler efficacement les coûts de fabrication, puisque les derniers modèles ne sont pas livrés avec des mises à niveau matérielles importantes”, avance TrendForce.

Le géant de Cupertino reprendra donc à la lettre la grille tarifaire des iPhone 12. Apple devrait donc commercialiser l'iPhone 13 mini à partir de 809 euros, l’iPhone 13 standard à partir de 909 euros, le 13 Pro à partir de 1 159 euros et le 13 Pro Max à partir de 1 259 euros. Evidemment, les prix s'envoleront si l'acheteur souhaite davantage de stockage interne.

D'après le cabinet, les iPhone 13 sont une génération de transition et ne proposeront pas de grands changements, que ce soit d'un point de vue hardware ou design. Dans ces conditions, Apple ne proposerait pas 1 To de stockage sur les iPhone 13 Pro et Pro Max. D'après TrendForce, l'option attendra l'année prochaine.

Parmi les quelques nouveautés attendues, citons l'écran 120 Hz ProMotion LTPO sur les iPhone Pro, une encoche plus fine, 4 coloris exclusifs et un SoC Bionic A15. Pour mémoire, Apple devrait lancer les iPhone 13 lors d'une keynote prévue au début du mois de septembre 2021. Il se murmure que la gamme pourrait être disponible en quantités limitées au lancement à cause du rebond épidémique en Asie.