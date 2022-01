iPhone : Apple arrête les mises à jour de sécurité pour iOS 14 pour forcer le passage à iOS 15

Apple vient d’adopter une nouvelle stratégie pour forcer les utilisateurs d’iPhone à installer la nouvelle mise à jour iOS 15 : priver les iPhone fonctionnant sous iOS 14 de mises à jour de sécurité.

Apple avait dévoilé à la fin de l’année dernière sa nouvelle mise à jour iOS 15 de son système d’exploitation pour iPhone. Bien qu’une majorité des propriétaires d’iPhone compatibles avaient rapidement installé la nouvelle mise à jour, une partie des utilisateurs ne sont toujours pas passés à la nouvelle version, et Apple veut par tous les moyens forcer ses fans à installer iOS 15.

Alors que le géant américain avait précédemment annoncé que les utilisateurs d’iOS 14 allaient continue de recevoir des mises à jour de sécurité, il semble qu’Apple ait changé d’avis. En effet, d’après nos confrères de 9to5mac, Apple est vraisemblablement revenu à la méthode traditionnelle de mise à jour où les utilisateurs sont obligés d’installer la dernière version du logiciel pour obtenir des correctifs de sécurité.

Apple vous force à installer iOS 15 si vous souhaitez sécuriser votre iPhone

Malgré le lancement d’iOS 15 avec les nouveaux iPhone 13 à la fin de l’année dernière, Apple avait tout de même déployé une nouvelle mise à jour iOS 14.8.1 pour ses iPhone, qui corrigeait une grave faille de sécurité. Cependant, il semblerait que la mise à jour ait désormais disparu, puisqu’elle n’est plus disponible en téléchargement pour les utilisateurs sous iOS 14.8.

En d’autres termes, Apple ne permet plus aux utilisateurs d’iOS 14 d’être protégés contre les nouvelles failles de sécurité tant que ceux-ci ne téléchargeront pas la nouvelle version iOS 15. Apple aurait pris cette décision pour renforcer l’adoption d’iOS 15. Le taux d’adoption a été beaucoup moins élevé que les versions précédentes, puisque le fabricant permettait aux utilisateurs de rester sur la version précédente.

Bien qu’iOS 14 ne soit plus sécurisé, iOS 15 connait lui aussi un lot important de problèmes de sécurité. Au début du mois, des chercheurs avaient découvert une méthode pour tromper le système d’exploitation de l’iPhone et créer un malware indétectable. Apple a également récemment corrigé une faille critique de HomeKit qui pouvait désactiver les iPhone et les iPad.

iOS 15 boudé par les propriétaires d’iPhone, beaucoup sont restés sous iOS 14

D’après les chiffres officiels qu’a publiés Apple, 72 % de tous les iPhone introduits au cours des quatre dernières années, y compris la série iPhone 13, la série iPhone 12, la série iPhone 11 et la série iPhone X, fonctionnent maintenant sous iOS 15 et 63 % de tous les iPhone sont sur le dernier OS d'Apple.

Le problème, c’est que le taux d’adoption est beaucoup plus faible que les versions précédentes. En effet, en décembre 2020, iOS 14 était installé sur 81 % des appareils compatibles sortis au cours des quatre années précédentes. Avant iOS 14, iOS 13 a connu un taux d'adoption de 77 % au même moment après sa sortie. Avec seulement 72 % d’adoption, il semble que de nombreux utilisateurs ont donc préféré rester sous iOS 14, qui continuait à recevoir des mises à jour de sécurité.

Cependant, bien que le taux d’adoption soit beaucoup plus bas que les années précédentes, celui-ci reste bien supérieur aux nouvelles versions d’Android. En effet, nous avions pu voir l’année dernière qu’Android 11 n’était utilisé que sur un quart des appareils, bien loin donc des près de trois quarts des utilisateurs sous iOS 15 chez Apple.

Apple a également dévoilé que 26 % des iPhone sortis au cours des quatre dernières années fonctionnent sous iOS 14, tandis que 30 % de tous les iPhone sont encore sous iOS 14. En outre, 2 % des iPhone sortis au cours des quatre dernières années sont sous iOS 13 ou moins, et 7 % de tous les iPhone n'ont pas été mis à niveau vers iOS 14 ou plus.

Du côté des tablettes, le constat est encore pire. En effet, les derniers chiffres d'installation de l'OS sont beaucoup plus faibles sur l'iPad. Seuls 57 % des iPad sortis au cours des quatre dernières années fonctionnent sous iPadOS 15, alors que 39 % utilisent iPadOS 14 et 4 % des versions plus anciennes. Au total, 49 % de tous les iPad fonctionnent actuellement sous iPadOS 15, tandis que 37 et 14 % sont respectivement sous iPadOS 14 et iPadOS 13 ou des versions inférieures.

Source : 9to5mac