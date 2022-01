iPhone SE : le quatrième modèle serait prévu en 2023 et aurait un plus grand écran

Le quatrième modèle d’iPhone SE serait-il prévu pour 2023 ? C’est en tout cas ce qu’affirme un célèbre leaker. On pourrait également s’attendre à un smartphone équipé d’un écran plus grand qui atteindrait les 5,7 pouces. On parle aussi du modèle de 2022.

Le prochain iPhone SE devrait être présenté cette année, c’est du moins ce qu’affirment les fuites et les différents leakers qui travaillent sur le sujet. L’un d’entre eux, l’analyste Ross Young, donne aujourd'hui des détails sur ce modèle, comme son nom.

Apple devrait annoncer un nouveau modèle d’iPhone SE dans le courant de l’année 2022. Il s’agit d’un smartphone qui reprendrait ce qui a fait le succès du modèle de 2020. Ainsi, on retrouverait l’écran de 4,7 pouces (minuscule sur le marché aujourd’hui !), toujours LCD. Ross Young évoque son nom : iPhone SE+ 5G. Un nom étrange pour la firme de Cupertino, mais qui montrerait bien que la nouveauté se situe ici dans la compatibilité 5G.

L’iPhone SE pourrait avoir le droit à une quatrième génération dès 2023

Ross Young ne s’arrête pas là, puisqu’il affirme que la quatrième génération est déjà prévue par Apple. Alors que tous les regards pointent logiquement vers 2024, il affirme que ce prochain modèle pourrait arriver dès 2023, soit l’année prochaine. Un délai très court pour la marque, mais qui signifierait un basculement de gamme.

En effet, si le SE de 2022 est dans la suite logique du précédent modèle, celui de 2023 apporterait un vrai changement. Ross Young évoque ainsi un écran de 5,7 pouces, donnée qui semble appuyée par un autre analyste de renommée : Ming-Chi Kuo. On pourrait aussi imaginer un nouveau design, inspiré par des iPhone “canoniques” plus récents.

Un SE qui repartirait sur de bonnes bases, donc, et qui apporterait une taille d’écran plus en adéquation avec le marché actuel. Reste maintenant à voir si tout cela confirmé. En tout cas, continuer à viser un public qui n’a pas les moyens ou l’envie de casser sa tirelire pour un iPhone « classique » est une bonne stratégie de la part de la marque californienne. Cette année, rappelons aussi que les iPhone 14 devraient être dévoilés, et ce aux alentours du mois de septembre