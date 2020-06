iPhone 13 (2021) : découvrez ce concept qui supprime l’encoche et lui donne un port USB-C

En 2021, Apple pourrait opter en 2021 pour un iPhone sans encoche, mais doté d’un port USB type-C pour remplacer le port Lightning. Un blog japonais célèbre pour ses fuites sur la firme de Cupertino offre une vision préliminaire de ce nouveau design où les capteurs en façade sont tous cachés derrière l’écran.

Quel sera le futur design de l’iPhone ? Les rumeurs récentes, relayées par le blog Macotakara, affirment que l’iPhone 12 ressemblera beaucoup à l’iPhone 11, avec un écran à encoche pour Face ID, un bloc photo carré avec plusieurs capteurs et un port Lightning pour la recharge, le branchement d’un casque audio et la connexion à un ordinateur. Mais qu’en sera-t-il de l’iPhone suivant ?

Le même blog japonais s’est associé à un fabricant chinois de coques en impression 3D afin de concevoir un « mock-up » de l’iPhone de 2021, c’est à dire une maquette de ce que pourrait être le smartphone qu’Apple pourrait présenter l’année prochaine. Ce mock-up, dont vous pouvez découvrir toutes subtilités dans la vidéo en fin de cet article, est basé sur des spéculations et certaines rumeurs. Il s’agit donc plus d’un concept que d’un prototype.

Ecran sans bordure, sans trou ni encoche

À quoi ressemble donc ce concept ? Premier élément, nous retrouvons une grande dalle sans encoche, avec des coins arrondis. La bordure est très fine, comme les concepts Apex de Vivo, par exemple. Les éléments de Face ID seraient cachés sous la dalle tactile, technologie en cours de finalisation chez certains constructeurs, comme Samsung. La dalle mesure 5,5 pouces. Cet iPhone, s’il venait à être officiel, remplacerait l’iPhone 12 doté d’un écran de 5,4 pouces.

Deuxième élément à remarquer dans ce mock-up, la présence d’un port USB type-C en lieu et place du port Lightning. La présence de ce port n’est pas impossible, puisqu’Apple a déjà commencé à remplacer le port Lightning dans les iPad Pro et pourrait le faire dans le prochain iPad Air. Les iPhone pourraient donc y passer également. Notez cependant que le célèbre analyste Ming Chi Kuo et plusieurs leakers démentent cette hypothèse. Ils affirment que l’iPhone de 2021 n’aurait aucun port.

Source : Macotakara