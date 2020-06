iPhone 12 : des maquettes dévoilent le design des 4 variantes

Les iPhone 12 continuent de faire parler d’eux ! Plusieurs mois avant la keynote de septembre, des maquettes imprimées en 3D sont apparues sur la toile. Basées sur les informations fournies par des accessoiristes, ces maquettes révèlent le design complet de la nouvelle gamme de smartphones d’Apple. Sans surprise, la large encoche de l’iPhone X fait son retour ainsi que l’appareil photo disposé dans un carré.

Ce 1er juin, le blog japonais Macotakara a mis en ligne plusieurs maquettes montrant les iPhone 12. Le blog nippon n’en est pas à son coup d’essai. En janvier dernier, il avait déjà publié des maquettes imprimées en 3D obtenues via un vendeur sur Alibaba. C’est également le cas de ces nouvelles maquettes. On vous invite néanmoins à prendre cette fuite avec du recul.

Pas de scanner Lidar pour les iPhone 12 ?

Comme prévu, les iPhone 12 sont globalement très similaires aux précédentes générations. On y trouve une large encoche et un appareil photo proéminent. La fuite confirme l’existence de quatre modèles d’iPhone 12, un de 5,4 pouces, deux éditions de 6,1 pouces et une grande variante de 6,7 pouces. Comme on peut le voir, Apple opte pour un double et un triple capteur photo en fonction des variantes.

Les maquettes font par contre l’impasse sur le scanner Lidar pour la réalité augmentée. De nombreuses fuites affirment pourtant que les iPhone 12 Pro hériteront du Lidar de l’iPad Pro 2020. D’après les maquettes, Apple a visiblement décidé de relocaliser le tiroir de la carte SIMs de l’autre côté du smartphone sous les boutons physiques dédiés au contrôle du volume.

Les iPhone 12 seront dévoilés dans le courant du mois de septembre 2020. D’après de nouvelles informations de Digitimes, les iPhone 12 de 6,1 pouces débarqueront sur le marché en septembre. Les autres modèles se feront par contre attendre jusqu’en octobre. On vous en dit plus dès que possible sur les iPhone 12. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.