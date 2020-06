iPad Air (2020) : Apple est enfin prêt à remplacer le port Lightning par un port USB-C

Apple préparerait pour la rentrée 2020 un nouvel iPad Air. L’une des nouveautés attendues par cette version serait le remplacement du port Lightning par un port USB type-C standardisé, comme tous les iPad Pro depuis 2018. Le châssis de cet iPad Air serait basé sur l’iPad Pro 11 pouces de 2018.

L’USB type-C a démontré ces dernières années ses qualités. Une belle bande passante pour le transfert de fichier. Une compatibilité avec de fortes puissances pour la charge rapide des batteries. La prise en charge des formats audio haute fidélité, supplantant le port jack 3,5 mm. Et bien sûr la praticité de cette connectique réversible. Face au microUSB, l’USB type-C a tous les arguments. Mais Apple n’en était pas totalement convaincu en mobilité. Et pourtant, la firme de Cupertino semble revenir sur cette position.

Depuis 2018, tous les iPad Pro sont équipés de ports USB type-C. Aujourd’hui, cela concerne donc quatre modèles : iPad Pro 11 (2018), iPad Pro 11 (2019), iPad Pro 12.9 (2018) et iPad Pro 12.9 (2019). Les autres gammes d’iPad (classique, Mini et Air) n’ont pas eu cet honneur. Mais l’une d’elles pourrait l’être dès cette année, à en croire une fuite publiée par le blog japonais Macotakara. Ce dernier explique que l’iPad Air qui sortira en fin d’année avec les iPhone 12 sera compatible USB type-C et non plus Lightning. Il s’agirait de l’iPad Air de quatrième génération.

Basé sur le châssis de l’iPad Pro 11 (2019)

Toujours selon le blog asiatique, cet iPad réutiliserait le châssis du premier iPad Pro 11 pouces (celui de 2018), facilitant ainsi l’intégration de l’USB type-C. Cela veut dire que l’écran de cet iPad Air (2020) serait plus grand que celui de l’iPad Air (2019), dont la dalle mesure 10,5 pouces. Il pourrait s’agir du fameux iPad avec écran 10,8 pouces croisé dans les rumeurs le mois dernier. En outre, l’iPad Air profiterait d’un capteur photo moins bon que l’iPad Pro 11. Enfin, l’iPad Mini prévu cette année, dont la taille d’écran atteindrait 8,5 pouces, serait toujours compatible Lightning.

Apple a longtemps défendu son port Lightning, une connectique propriétaire. Celle-ci est toujours présente dans la grande majorité des iPhone et des iPad que la firme présente chaque année. Mais la proportion s’étiole, aidée par l’USB type-C d’une part, qui est compatible avec le Thunderbolt si cher au coeur d’Apple, et poussé par l’Union européenne d’autre part qui aimerait bien que l’USB type-C soit le standard en téléphonie. Petit à petit, Apple cède. Cela passe d’abord par les iPad. Et cela arrivera certainement un jour dans les iPhone. Mais quand ?

Source : Macotakara