iPhone 12 : Apple aurait trouvé comment faire disparaitre l’encoche sans sacrifier Face ID

L’iPhone 12 pourrait faire disparaitre l’encoche dans un nouveau système périscopique innovant à en croire une pluie d’infos repérées par Max Weinbach et EverythingApple Pro.

Le site BGR a repéré une vidéo du youtubeur EverythingApplePro qui reprend une pluie de fuites en provenance de Max Weinbach, l’un des experts qui débusquent les secrets des prochains produits Apple sur le site XDA Developers. On y découvre notamment une info potentiellement importante sur l’iPhone 12 : le prochain smartphone de la marque pourrait tout bonnement faire disparaitre l’encoche, grâce à un système périscopique plutôt astucieux.

L’encoche est l’un des compromis designs les plus étonnants de l’histoire de l’iPhone. De nombreux observateurs se demandent encore si Steve Jobs aurait laissé passer une telle hérésie de son vivant. Néanmoins, sa forme est dictée par un ensemble de capteurs 3D particulièrement complexes et innovants. La reconnaissance faciale des gammes iPhone X, XS et 11 est en effet une reconnaissance 3D du visage, très sécurisée et complexe à contourner. Par contraste, le Face Unlock de la plupart des smartphones Android peut être trompé avec une simple photo.

Google a bien tenté de suivre Apple sur cette voie sur son Pixel 4. Mais il s’est avéré que malgré un capteur « Soli » radar très innovant, le mode d’authentification des Pixel n’est pas encore aussi sécurisé que le Face ID des iPhone. Vu qu’il est possible de déverrouiller le smartphone en le présentant simplement au visage de son propriétaire – ce qui fonctionne même lorsque ce dernier a les yeux fermés. Là encore Face ID analyse les yeux de l’utilisateur, et tente de comprendre son intention.

Si l’utilisateur ne regarde pas directement le smartphone, il ne se déverrouille pas. Or, cette sécurité accrue contraint pour l’instant un peu plus Apple que les autres marques côté design. Apple conserve en effet une grosse encoche sur ses flagship récents, là où la plupart de ses concurrents font tout pour la réduire ou la faire disparaitre avec des idées comme le capteur escamotable, voire en faisant carrément passer le capteur selfie sous la dalle AMOLED.

Or à en croire la vidéo reprise par BGR, il semble qu’Apple a enfin trouvé une idée pour la faire complètement disparaitre. Tous les capteurs partageraient ainsi un même canal optique dans une sorte de périscope sophistiqué. On ne sait pas encore néanmoins avec certitude si cette technologie fera effectivement ses débuts sur l’iPhone 12 ou sur un modèle ultérieur.

