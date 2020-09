iPhone 12 : la variante la plus abordable serait plus chère que l’iPhone 11

L'iPhone 12 avec écran de 5,4 pouces, la variante la plus abordable de la gamme, serait vendu à un prix supérieur à celui de l'iPhone 11, révèle une nouvelle fuite. Suite à l'intégration de la 5G et d'un écran OLED, Apple aurait été contraint d'augmenter de 50 dollars le prix de vente de son smartphone.

Un nouveau rapport apparu sur Sina Weibo, le réseau social chinois, et relayé par Gizchina, affirme que l'iPhone 12 Mini, la déclinaison la moins chère, sera commercialisé à un prix de départ de 749 dollars. Evidemment, on vous invite à prendre cette fuite avec des pincettes. Pour l'heure, les informations concernant le prix de départ de la gamme des iPhone 12 sont contradictoires.

Apple augmenterait encore ses prix à cause de la 5G et des écrans OLED

Si les informations relayées par Gizchina se confirment, l'iPhone 12 le moins chère serait 50 dollars plus onéreux que l'iPhone 11, la version abordable de l'an dernier. Lancé fin 2019, l'iPhone 11 est commercialisé à partir de 699 dollars aux Etats-Unis. En France, il est venu à 809 euros. On peut donc s'attendre à ce que l'iPhone 12 Mini soit proposé autour de 850€ sur le marché français.

Cette augmentation tarifaire serait essentiellement due à l'arrivée de la 5G et des écran OLED. Pour la première fois, tous les iPhone sont recouverts d'une dalle OLED et non LCD. Afin de réduire les coûts de production, et éviter de devoir augmenter exagérément ses prix, la firme de Cupertino a décidé de ne plus inclure d'écouteurs sans fil EarPods ou de chargeur dans la boîte des iPhone 12. Dans la même optique, Apple miserait sur une batterie moins chère à fabriquer. Malgré ces mesures, le prix de tous les modèles serait à la hausse cette année.

Pour rappel, Apple devrait présenter les iPhone 12 lors d'une seconde keynote prévue dans le courant du mois d'octobre 2020. On vous en dit plus dès que possible sur les nouveaux iPhone. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis sur cette énième hausse tarifaire dans les commentaires ci-dessous.

