iOS 14 : Chrome, Firefox… voici la liste des alternatives à Safari comme navigateur par défaut

Avec iOS 14, vous êtes maintenant autorisé à changer votre navigateur Web par défaut, pour substituer Safari. La liste des candidats compte quatre remplaçants potentiels, dont Chrome et Firefox. D’autres seraient encore en train d’attendre une validation auprès d’Apple.

En début de semaine, Apple a diffusé un livestream qui remplaçait son habituelle keynote de rentrée. Un événement durant lequel la firme de Cupertino a présenté deux Apple Watch (Series 6 et SE), deux iPad (un classique et un iPad Air), un nouveau service (Fitness+) et des abonnements mutualisés appelés Apple One.

Lire aussi – iOS 14 : Google se moque un peu des “nouveautés” de l’OS des iPhone

Elle a également profité de l’occasion pour annoncer le déploiement des mises à jour majeures de plusieurs systèmes d’exploitation, dont iOS. Un lancement très rapide qui attire la colère des développeurs. iOS 14 est donc disponible pour tous les propriétaires d’un appareil compatible. Si vous n’avez pas reçu la notification, n’hésitez pas à lancer une recherche manuelle depuis le menu « réglages ».

Une révolution pour ceux qui utilisent un autre navigateur

Une fois iOS 14 installé, vous découvrez les principales nouveautés du système d’exploitation, comme les nouveaux widgets sur l’écran d’accueil, les vidéos en picture-in-picture, le traducteur embarqué, les aperçus d’application, etc. L’une de celles qui ne fait pas beaucoup parler et qui pourtant est très importante est la possibilité de changer les applications système par défaut. Cela comprend le client mail, le calendrier, mais aussi (et surtout) le navigateur web.

Il sera donc possible d’ouvrir sur un iPhone des liens web autrement qu’avec Safari. Pour tous ceux qui ont l’habitude d’utiliser un autre navigateur, c’est une vraie révolution. Retrouvez d’ailleurs dans nos colonnes un tutoriel complet pour changer ce paramètre. Sachez cependant que tous les navigateurs ne sont pas forcément autorisés à remplacer Safari. Bien au contraire, chaque alternative doit être validée par Apple.

Quatre alternatives proposées seulement

Cette liste comprend aujourd’hui quatre noms uniquement : Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox et DuckDuckGo. Vous n’y trouvez donc pas certaines des alternatives emblématiques, comme Opera, Dolphin ou encore UC Browser. L’une des raisons qui expliquent cela pourrait être l’obligation pour les candidats d’utiliser le moteur de rendu Webkit. Selon nos confrères de The Verge, le navigateur Brave serait en cours de validation auprès d’Apple. Il pourrait donc rapidement être le cinquième de la liste.

C’est un changement considérable pour Apple qui ouvre ici une boîte de Pandore. En effet, Safari représente jusqu’à présent l’essentiel du trafic mobile sur iOS, et ce même s’il est possible d’en utiliser un autre depuis très longtemps. La raison : en tant que navigateur par défaut, il ouvre tous les liens que vous recevez. Puisqu’il représente autant de trafic, la place de moteur de recherche par défaut pour Safari se négocie à prix d’or. C’est Google le moteur par défaut de Safari et de Siri. Mais si la part de Safari diminue, Apple aura moins de facilité à vendre cette place.

Source : The Verge