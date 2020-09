iPhone 12 Pro : une vidéo volée confirme le design et une partie de la fiche technique

Une nouvelle vidéo volée du châssis / boîtier arrière de l’iPhone 12 Pro confirme un retour à un design évoquant les iPhone entre l’iPhone 4 et l’iPhone 5S. Il confirme aussi l’arrivée d’un capteur LiDAR et la présence d’un Smart Connector selon le leaker EverytingApplePro.

A quelques jours de la keynote Apple du 15 septembre 2020 on commence à avoir une idée assez précise de ce à quoi ressembleront les iPhone 12, en particulier côté design – la fiche technique précise des smartphones restant pour l’heure plutôt obscure. EverythingApplePro, youtubeur et leaker émérite sur tout ce qui gravite autour de Apple vient en effet de mettre en ligne sur son compte Twitter la vidéo d’un châssis attribué à l’iPhone 12 Pro.

On découvre un premier aperçu du design auquel on s’attend depuis plusieurs semaines. Depuis les derniers iPad Pro, il y a en effet peu de doute sur le fait que Apple va opérer un redesign sur cette génération. Les images confirment un design qui hybride la forme actuelle avec des lignes qui évoquent davantage le design retenu par Apple entre les générations iPhone 4 et 5S. On retrouve en effet une tranche plate, qui serait ainsi laissée brillante sur le modèle blanc.

Même en l’absence de composants, il est possible de tirer quelques conclusions sur une partie de sa fiche technique. Ainsi, rien n’indique qu’il y aura vraiment de révolution cette année en photo. On devrait toujours retrouver trois capteurs alignés dans cet étrange arrangement asymétrique, avec en prime un capteur de profondeur LiDAR. L’autre info que l’on tire de ces images, résonne avec de précédentes fuites.

Lire également : L’iPhone 12 5G serait mis sur le marché fin octobre

Le smartphone disposerait d’un nouveau système de recharge sans fil avec force de nombreux aimants qui pourraient aider à mieux positionner le smartphone. On ne sait pas exactement la raison de cette évolution matérielle, mais EverythingApplePro n’hésite pas à parler de Smart Connector ou de nouvelle technologie d’antennes 5G. Reste que cette nouvelle fuite ne dit rien sur la taille de l’encoche sur ce modèle, ni si le smartphone aura ou non la 5G. On devrait certainement en apprendre davantage au cours des prochains jours…

Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can't come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh

— EverythingApplePro (@EveryApplePro) September 11, 2020