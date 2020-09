L’iPhone 12 5G serait mis sur le marché fin octobre

A en croire la fuite d’un email promotionnel au moins un des modèles de l’iPhone 12 compatible avec la 5G sera sur le marché fin octobre. Le mail mentionne même la date du 20 octobre bien qu’il est vraisemblable à ce stade qu’il s’agit d’un texte « par défaut » en attendant une date plus précise.

Vous connaissez sans doute Evan Blass, le célèbre leaker autour de tout ce qui concerne les produits Apple – et dont les prédictions se révèlent le plus souvent exactes. L’insider tech reprend sur son compte Twitter la capture d’un brouillon de mail promotionnel autour de l’iPhone 12 avec de nombreuses mentions et images floutées. On ne saura donc même pas de quel opérateur provient cette communication, même si on peut déjà tout de même dire que cet opérateur est basé dans un pays anglophone.

iPhone 12 : la mise sur le marché aurait bien lieu avec quelques semaines de retard

On le souligne, il s’agit visiblement d’un brouillon, ce qui se trahit par certaines mentions et photos absentes. Un brouillon comme peut préparer un opérateur partenaire avant de recevoir des infos et visuels officiels plus précis – pour abattre un peu de travail en amont. Il ne faut donc pas tout y prendre pour argent comptant. On peut néanmoins dégager quelques indices de la raison d’être de cette communication. Tout d’abord, le thème général de l'email, c’est les capacités 5G de l’iPhone 12 et sa disponibilité à la fin du mois d’octobre. L'email mentionne des précommandes le 20 octobre, ce qui tombe un mardi alors que la firme a plutôt tendance à lancer les précommandes à la fin de la semaine de sa keynote.

Or selon Phone Arena cela pourrait tout de même signifier que ce mystérieux opérateur s’attend à une mise sur le marché effective la même semaine. Ainsi les précommandes démarreraient le 16 octobre. Si Apple colle à ses lancements habituels, le smartphone serait mis sur le marché une semaine plus tard, le vendredi 23 octobre. On note que l’on sait désormais que Apple tiendra sa keynote de présentation le 15 septembre. Ce qui cadre avec les informations dont on dispose, notamment le fait que Apple a admis que cette année, le lancement de ses produits pourrait être retardé de quelques semaines.

Lire également : iPhone 12 – le lancement de la gamme en deux fois se précise

On pourra relever d’ailleurs, que ce n’est pas la première fois que cette chronologie est évoquée. L’autre leaker bien informé, Jon Prosser, estimait en août que les expéditions commenceraient le 19 octobre 2020.

Source : PhoneArena