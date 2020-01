iPhone 12 Pro Max : ses capteurs photo seraient plus grands et plus lumineux

Une nouvelle rumeur à propos du plus grand des iPhone 12 affirme que les capteurs photo attendus dans l’iPhone 12 Pro Max seraient plus grands pour mieux capturer la lumière. Ces capteurs seraient au nombre de trois, comme dans l’iPhone 11 Pro Max. En outre, son écran mesurerait bien 6,7 pouces et non 6,5 pouces comme cela a été suggéré précédemment.

En septembre prochain, Apple devrait présenter une nouvelle série d’iPhone « haut de gamme », en opposition à celui (ou ceux) qui est attendu au printemps, lequel devrait être plutôt positionné milieu de gamme premium. Les rumeurs les appellent iPhone 12 et ils devraient être non plus trois, mais quatre. Un modèle avec écran de 5,4 pouces. Au moins un modèle (sinon deux) avec écran de 6,1 pouces. Et un dernier modèle pour remplacer l’iPhone 11 Pro Max. Il s’appellerait iPhone 12 Pro Max.

Une rumeur datant de décembre et en provenance du blog japonais Macotakara dévoilait le design de ce dernier, grâce à une impression 3D réalisée à partir de schémas techniques. Le blog laissait entendre que l’écran mesurerait 6,5 pouces comme celui de l’iPhone 11 Pro Max et qu’il mesurerait 7,1 mm d’épaisseur, contre 8,1 mm. Cette semaine, le même blog japonais reprend certaines de ces informations, les affine et les enrichit de nouveaux détails.

Ecran de 6,7 pouces et capteurs photo plus grands

Il affirme donc désormais que l’écran de l’iPhone 12 Pro Max mesurerait bien 6,7 pouces (comme l’affirment la plupart des rumeurs et les projections d’analystes), dépassant ainsi la taille déjà gigantesque) de son prédécesseur. Son boitier mesurerait 7,4 mm d’épaisseur, soit 0,3 mm de plus que la précédente estimation. Il resterait plus fin que l’iPhone 11 Pro Max. Enfin, et c’est l’information la plus intéressante, l’iPhone 12 Pro Max conserverait un triple capteur photo, mais les capteurs seraient plus grands.

Deux options possibles : soit la définition est améliorée (avec un mode Quad Pixel comme dans les récents capteurs Samsung ISOCELL Bright), soit la taille des pixels photosensibles est plus importante. Dans les deux cas, il se pourrait que ces capteurs soient plus sensibles à la lumière pour offrir des photos plus lumineuses et plus contrastées.

Plus globalement sur la gamme iPhone 12, le blog affirme aussi que les quatre modèles seront équipés d’écrans OLED avec une encoche pour héberger Face ID. La taille du plus petit serait inférieure à celle de l’iPhone 8, tandis que la taille de l’un des modèles avec écran 6,1 pouces serait comprise entre celles de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro. Deux des quatre modèles seraient équipés de triples capteurs photo, les deux autres héritant de doubles capteurs photo, comme l’iPhone 11.

