iPhone 12 : Apple proposerait jusqu’à 6 Go de RAM, une première !

Les iPhone 12 Pro seraient équipés de 6 Go de RAM, estiment des analystes. Pour la première fois, Apple aurait décidé d’intégrer 6 Go de mémoire vive dans ces modèles les plus premiums.

Un rapport de Timothy Arcuri et Munjal Shah, analystes financiers chez UBS, prophétise plusieurs points de la fiche technique des iPhone 12, rapportent nos confrères de MacRumors. D’après les analystes, Apple va commercialiser un total de 4 iPhone en septembre 2020 : une variante avec un écran 5,4 pouces, deux modèles avec écran de 6,1 pouces et une édition Max recouverte d’un écran de 6,7 pouces.

Nouvel aperçu de la fiche technique des iPhone 12

L’iPhone avec écran 5,4″ (probablement le successeur de l’iPhone 11 et de l’iPhone Xr) devrait se contenter de 4 Go de RAM. Par contre, Apple devrait proposer deux variantes avec écran 6,1 pouces, dont une édition avec 6 Go de mémoire vive. L’autre variante serait cantonnée à 4 Go. Enfin, le présumé iPhone 12 Pro Max serait uniquement disponible en version 6 Go de RAM.

Pour rappel, les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max sont dotés de 4 Go de mémoire vive. Apple a en effet passé le cap des 4 Go de RAM en 2018 avec les iPhone XS. Auparavant, les téléphones de la marque ne dépassaient pas les 3 Go de RAM. C’est notamment le cas de l’iPhone X.

Toujours selon UBS, les iPhone 12 cantonnés à 4 Go de RAM seront équipés d’un double capteur photo arrière. Les deux variantes qui profitent de 6 Go seraient quant à elles pourvues d’un triple capteur photo composé d’un module 3D. Voici un récapitulatif des 4 iPhone dans les cartons d’Apple :

Un iPhone avec écran 6,7 pouces, 6 Go RAM et triple capteur photo

Un iPhone avec écran 6,1 pouces, 6 Go RAM et triple capteur photo

Un iPhone avec écran 6,1 pouces, 4 Go RAM et double capteur photo

Un iPhone avec écran 5,4 pouces, 4 Go RAM et double capteur photo

Selon UBS, toutes les variantes seront compatibles avec la 5G. On vous invite évidemment à prendre les estimations des analystes avec un certain recul. Néanmoins, les analystes d’UBS abondent dans le même sens que les experts de Barclays ou encore que Ming-Chi Kuo. On vous en dit plus dès que possible sur les futurs iPhone.

Source : MacRumors