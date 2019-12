iPhone 12 Pro Max : son design se dévoile des mois avant la keynote

Le design de l’iPhone 12 Pro Max se dévoile pour la première fois via une maquette. Contrairement à ce que laissaient entendre les fuites de ces derniers jours, Apple conserverait finalement l’encoche introduite par l’iPhone X. Les dimensions de la maquette sont les mêmes que celles de l’iPhone 11 Pro Max, à quelques différences près. La présence d’un connecteur magnétique sur le côté gauche préfigure par ailleurs une compatibilité avec l’Apple Pencil.

Plusieurs mois nous séparent encore de l’officialisation des iPhone de 2020 mais leur profil se dessine déjà au rythme des fuites. La dernière en date nous vient de Macotakara qu’on ne présente plus. Le site a mis la main sur une maquette de l’iPhone 12 Pro Max. La première impression qu’elle nous laisse est que le design du smartphone sera sensiblement le même que celui de l’iPhone 11 Pro. Alors que des rumeurs annonçaient la disparition de l’encoche sur les iPhone de 2020, les utilisateurs ne devraient pas s’en réjouir trop vite.

Cet aspect mis de côté, la maquette confirme l’un des changements majeurs annoncés : le contour métallique et plat du design inspiré de l’iPhone 4. La hauteur du modèle est de 159 mm, soit 1 mm de plus que l’iPhone 11 Pro Max. Sa largeur est de 78 mm, soit 0,3 mm de moins pour son prédécesseur. L’iPhone 12 Pro Max serait par ailleurs plus fin grâce son épaisseur de 7,1 mm contre 8,1 mm pour l’iPhone 11 Pro Max. La diagonale de l’écran est quant à elle de 6,5 pouces alors que les précédentes fuites annonçaient une taille légèrement plus grande de 6,7 pouces.

L’iPhone 12 Pro Max disposerait d’un Smart Connector comme les derniers iPad Pro

L’une des informations les plus intéressantes issues de cette fuite concerne la présence d’un connecteur magnétique sur la tranche gauche. Il est d’une forme similaire à celle des iPad Pro de troisième génération. C’est peut-être le signe que le prochain iPhone 12 Pro sera compatible avec un Apple Pencil miniaturisé. La même rumeur avait circulé pour l’iPhone 11 cette année sans se concrétiser.

En résumé, le design des iPhone de 2020 n’introduira pas des changements radicaux au vu de la maquette présentée par Macotakara. Tout ceci est évidemment à prendre avec des pincettes puisque rien au stade actuel ne garantit la crédibilité de l’info. Et si elle l’était, il pourrait s’agir d’une apparence envisagée par Apple parmi d’autres.

Source : Mac Otakara