Le Huawei Mate 40 Pro est élu nouveau roi de la photo par DxOMark

Le Huawei Mate 40 Pro vient d'être élu nouveau roi de la photo sur smartphone par DxOMark. Le flagship chinois se hisse à la première place du classement du meilleur photophone et du meilleur téléphone pour réaliser des selfies. Il détrône ainsi le Xiaomi Mi 10 Ultra, le P40 Pro et le Zenfone 7 Pro d'Asus.

Comme on pouvait s'y attendre, le Mate 40 Pro de Huawei s'est hissé sans effort à la première place du classement des meilleures smartphones en photographie de DxOMark. Le triple capteur photo arrière composé d'un objectif principal de 50 mégapixels écope d'une note de 136 points. Dans le détail, le Mate 40 Pro grimpe à 140 en photo et à 116 en vidéo. De son côté, le zoom x10 a été évalué à 88 points. Il surpasse le Xiaomi Mi 10 Ultra (133 points), le P40 Pro (132 points) et le Xiaomi Mi 10 Pro (128).

DxoMark a notamment apprécié la large plage dynamique même en basse lumière, l'autofocus rapide, de nombreux détails y compris avec le zoom, une balance des blancs précise, un rendu des couleurs agréable sur les vidéos, le bon compromis entre les textures et le bruit numérique et les performances de l'effet Bokeh.

Huawei continue de dominer le classement DxOMark

Par contre, l'appareil pèche par un champ de vision relativement étroit de l’ultra grand-angle ou l'apparition occasionnelle d'artefacts et d'aliasing. Néanmoins, le smartphone “améliore les performances déjà très bonnes du P40 Pro dans plusieurs domaines” et s'impose comme “un excellent choix pour tout type de photographie en basse lumière”. Le smartphone ravira aussi les vidéastes. “C'est le meilleur appareil que nous ayons testé à ce jour pour la vidéo” résume DxOMark.

Dans un autre test, DxOMark s'est intéressé sur les performances du capteur photo pour les selfie. L'appareil frontal, composé d'un capteur photo de 13 mégapixels avec ouverture de f/2,4 et d'un module 3D dédié à la profondeur de champs, hérite d'un score de 104 points. Il distance ainsi le P40 Pro (103 points) et le Zenfone 7 Pro d'Asus (101 points).

Le laboratoire français a particulièrement aimé la large plage dynamique, l'exposition réussie, la profondeur de champ, la mise au point sur les visages, la maitrise du bruit, la balance des blancs et la stabilisation vidéo très efficace. Par contre, DxOMark regrette l'abondance de reflets, le manque de détails des arrière-plan et les erreurs de calcul de la profondeur du mode Bokeh. “Les résultats d'image sont très bons dans tous les domaines” estime le test. Huawei se maintient donc à la tête du classement DxOMark.

Source : DxOMark