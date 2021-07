Les iPhone 12 n’ont perdu que 34,5 % de leur valeur depuis leur sortie

Les iPhone 12 n'ont perdu que 34,5% de leur valeur de revente en l'espace de 6 mois. D'après une étude de SellCell, le prix de revente des derniers smartphones d'Apple baisse d'ailleurs moins rapidement que celui des iPhone 11. Seul l'iPhone 12 mini, dont les ventes sont catastrophiques, enregistre une forte chute de sa valeur.

D'après une étude réalisée par SellCell, un site de revente et de reprise de smartphones, la dépréciation des iPhone 12 est moins rapide que celle de leur prédécesseur, les iPhone 11. “Six mois après le lancement, la gamme des iPhone 12 a perdu 34,5 % de sa valeur, tandis que la gamme iPhone 11 a perdu 43,8 % au cours de la même période” explique SellCell.

La génération iPhone 12 “offre actuellement une valeur supérieure de 9,3 % à celle de l'iPhone 11 six mois après son lancement” , précise l'étude. Dans le détail, la valeur des deux gammes a plongé dans les premières semaines après la sortie avant de remonter en flèche dans les mois suivant.

Les iPhone 12 perdent moins de valeur que les smartphones Android

Au cours du premier mois sur le marché, l'iPhone 12 Pro Max, le modèle 512 Go le plus cher vendu à 1 399 dollars aux Etats-Unis, s'est effondré à un prix de revente moyen de 710 dollars. Six mois plus tard, le smartphone haut de gamme s'échangeait autour des 995 $. Pour SellCell, l'iPhone représente donc un excellent investissement. L'enquête affirme que la demande pour des iPhone 12 Pro Max est dopée par l'arrivée imminente des iPhone 13. “Plus la demande augmente, plus la valeur monétaire de l'iPhone 12 Pro Max augmente” avance SellCell.

La dépréciation des iPhone 12 mini est plus marquée. Le smartphone de petite taille n'a pas réussi à convaincre les consommateurs. Apple a d'ailleurs été contraint de réduire la production de ce modèle après avoir enregistré de mauvaises ventes. L'iPhone 12 256 Go, vendu 849 $ par Apple, ne vaut plus que 501 $ sur le marché de l'occasion, en baisse de 41%.

Les iPhone 12 enregistrent une dépréciation beaucoup moins forte que les smartphones Android. D'ailleurs, un smartphone Android perd plus de 75% de sa valeur en seulement deux ans, estime le spécialiste américain du téléphone d’occasion. D'après l'étude de SellCell, un iPhone 12 conserve même 20% de valeur supplémentaire qu'un Galaxy S21, le dernier fleuron de Samsung. Le smartphone Android haut de gamme est pourtant sorti plusieurs mois après les iPhone 12.

Source : SellCell