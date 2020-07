Un smartphone Android perd plus de 75% de sa valeur en seulement deux ans !

La dépréciation d’un smartphone Android est supérieure à 75 % de sa valeur d’origine sur les deux premières années après sa sortie commerciale, selon une étude américaine. Et ce même sur les segments haut de gamme et premium. Elle frôle les 90 % de sa valeur pour les flagships de la marque LG.

Le marché de l’occasion en téléphonie connaît une belle progression. Attirés par des prix très bas, les consommateurs y voient aussi un moyen de lutter contre l’obsolescence perçue (ou programmée) et aussi de faire un geste pour l’environnement en baissant, à leur mesure, le volume considérable de déchets électroniques qui augmente chaque année. L’offre y est donc attractive. Mais elle pourrait être plus riche. Et pour cause : les propriétaires des smartphones hésitent à revendre le leur, notamment quand il s’agit d’un smartphone Android. Même sur le haut de gamme.

Pourquoi ? Parce que la valeur du téléphone chute considérablement sur les deux premières années après sa sortie commerciale, soit la durée moyenne d’utilisation d’un flagship. Nous avons d’ores et déjà évoqué cette question au mois de mars grâce à une étude d’un revendeur américain. En voici une autre sur le même thème. Elle a été publiée par SellCell, spécialiste américain du téléphone d’occasion. Ce document détaille l’évolution de la valeur d’un smartphone entre le moment de l’achat neuf et la reprise du mobile par un site spécialisé deux ans plus tard. 12 téléphones sont comparés. Trois sont des iPhone. Trois des Galaxy. Deux des Pixel. Deux des Sony. Et deux des LG.

Un iPhone perd la moitié de sa valeur, un Android plus des trois quarts

Le propriétaire d’un iPhone peut espérer obtenir auprès d’un revendeur de 43 % à 47 % du montant payé deux ans auparavant. La dépréciation d’un iPhone XR est la plus faible : 53,2 %. Celle de l’iPhone XS Max frôle les 57 %. Le propriétaire d’un Galaxy ne peut espérer obtenir plus de 28 % de la valeur payée deux ans auparavant. Le Galaxy Note 9 est déprécié à hauteur de 72,4 % et un Galaxy S9 (Plus ou classique) un peu moins de 77 %.

La dépréciation d’un Pixel 3 (classique ou XL) frôle les 80 %, celle d’un flagship de Sony (série XZ2) dépasse les 85 % et celle d’un haut de gamme chez LG varie de 83 % à 90 %. Oui, votre LG G7 ThinQ acheté 749 dollars en mai 2018 ne vaut plus que 77 dollars chez les revendeurs. retrouvez ci-dessous la liste des 12 smartphones étudiés et les prix (en dollars) pour chacun d’entre eux au lancement et deux ans plus tard. Notez que ces pourcentages sont calculés sur la valeur du smartphone en bon état. Si le smartphone est en mauvais état, vous perdrez de 2 % à 20 % de la valeur « comme neuf ». Et dans ces cas là, les iPhone sont moins bien lotis.