Les iPhone 12 Mini et Pro Max se dévoilent en conditions réelles avant les précommandes

Les iPhone 12 Mini et iPhone 12 Pro Max se dévoilent enfin en conditions réelles. Quelques heures avant l'ouverture des précommandes, plusieurs médias américains ont pu prendre en main les nouveaux smartphones d'Apple. Sans surprise, on se rend compte que l'iPhone 12 Mini est vraiment minuscule et que l'iPhone 12 Pro Max est très très imposant.

Contre toute attente, plusieurs médias américains ont publié des vidéos de prise en main des iPhone 12 et iPhone 12 Pro Max ce jeudi 5 novembre dans le courant de la soirée. Les vidéos publiées par The Verge, Cnet ou Endgaget, et visibles en fin d'article, permettent de découvrir le design des nouveaux iPhone dans des conditions réelles. C'est une aubaine pour les utilisateurs qui hésitent encore sur le coloris de leur prochain iPhone.

Comme prévu, l'iPhone 12 Mini se distingue par son form factor ultra réduit. Avec son écran de seulement 5,4 pouces et ses bords plats, il rappelle beaucoup les anciens iPhone, dont l'iPhone 5S. Du reste, il propose un design analogue à celui de l'iPhone 12 standard, que nous avons déjà testé. On y retrouve le double capteur photo dispo dans un carré et un dos en verre brillant. Apple propose le smartphone dans les coloris noir, blanc, vert, bleu et rouge à un prix de départ de 809€.

L'iPhone 12 Pro Max, l'iPhone le plus grand jamais proposé par Apple

De son côté, l'iPhone 12 Pro Max étonne par son format imposant. Avec son écran de 6,7 pouces, c'est l'iPhone le plus grand jamais proposé par Apple. Evidemment, l'appareil risque d'être difficile à utiliser avec une seule main. Outre la taille de l'écran, l'iPhone 12 Pro Max est identique à l'iPhone 12 Pro, que nous avons aussi testé. Apple mise sur un dos en verre mat, plus premium, et un triple capteur photo dans un bloc carré. La marque californienne va commercialiser son iPhone haut de gamme dans les coloris bleu, or, argent et graphite au prix de départ de 1259€.

Apple ouvrira les précommandes de l'iPhone 12 Mini et de l'iPhone 12 Pro Max ce vendredi 6 novembre à 14h sur l'Apple Store. Si vous souhaitez précommander un des deux smartphones, on vous conseille de ne pas trop traîner. Face à la forte demande, les délais de livraison risquent rapidement de s'allonger.