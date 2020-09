iPhone 12 : le lancement de la gamme en deux fois se précise

Le blog Digitimes confirme, sur la base d’infos tirées de fournisseurs, un lancement de la gamme iPhone 12 en deux fois. Dans un premier temps, seuls les deux modèles 6.1″ seraient lancés avant les variantes 6.7″ et 5.4″ quelques mois plus tard.

Le blog Digitimes confirme une rumeur qui persiste depuis maintenant plusieurs semaines. Apple lancerait bien cette année ses iPhone 12 en deux fois. Comme de grands pans de l’industrie, le constructeur a en effet vu son calendrier de production perturbé par le coronavirus. Ce qui devrait décaler de quelques semaines la mise sur le marché des nouveaux smartphones. La date de la keynote de présentation des nouveaux iPhone devrait néanmoins correspondre à la période habituelle (septembre ou début octobre). Apple doit d’ailleurs la dévoiler aujourd’hui.

iPhone 12 : Apple ne lancerait que deux modèles 6.1″ dans un premier temps

Pour en arriver à cette conclusion, Digitimes s’appuie sur des informations en provenance des sous-traitants d’Apple, en particulier les fournisseurs de SLP, le nom de certains circuits imprimés utilisés par la firme dans ses iPhone. On apprend ainsi que les envois de ces composants ont continuellement augmenté depuis juillet-août « malgré le fait que les nouveaux iPhone devraient être lancés plus tard que la période habituelle », note Digitimes.

Le blog croit néanmoins savoir que seuls deux modèles 6,1″ seront lancés dans un premier temps. Quelques mois plus tard, la firme devrait lancer deux autres modèles 6.7″ ainsi qu’un modèle 5,4″. Ce qui semble concorder avec de précédentes rumeurs, notamment l’arrivée d’un possible modèle « iPhone 12s » sans modem 5G en début d’année prochaine. Digitimes rapporte en effet que les commandes de produits SLP pour les modèles 6.1″ ont été honorées dès le mois de juillet, alors que la livraison de SLP pour les modèles 6.7″ et 5.4″ n’a démarré qu’à la fin du mois d’août.

Lire également : Les iPhone 12 Pro seraient plus chers que les iPhone 11 Pro, Apple augmenterait encore ses prix

Le rapport pointe des « mises à jour de fiche technique » significatives qui devraient permettre à ces fournisseurs d’augmenter leur profitabilité – bien que Digitimes ne donne pas à ce stade pas de plus amples détails sur ces évolutions techniques. Selon les informations que l’on dispose à date, les iPhone 12 devraient bénéficier d’un nouveau SoC A14, de la 5G (sur la majeure partie de la gamme) ainsi que d’une évolution des capteurs photos, avec notamment l’adjonction d’un nouveau capteur de profondeur LiDAR.