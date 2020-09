iPhone 12 : Apple les vendra bien en 64 Go même si ça devient franchement juste

Les iPhone 12 devraient bel et bien être disponibles en version 64 Go à côté des modèles 128 Go et 256 Go. On s'attendait pourtant à ce que Apple abandonne les variantes 64 Go pour mieux démocratiser les espaces de stockage interne 128 Go et 256 Go plus confortables.

A en croire le leaker Jon Prosser Apple s'apprête bel et bien à lancer au moins une partie de la gamme iPhone 12 avec des variantes dotées de 64 Go de stockage. Ce qui est plutôt une surprise : coutumière de choix parfois un peu tranchés, comme par exemple lorsque la firme avait retiré la prise jack audio sur ses smartphones, on s'attendait à ce que Apple ne propose les iPhone 12 que dans des variantes 128 Go et 256 Go.

Les versions Pro n'auraient en revanche pas de variante 64 Go

Jon Prosser explique sur Twitter : “les premières livraisons d'iPhone 12 débarqueront chez les distributeurs le 5 octobre. Ces livraisons comprennent : l'iPhone 12 mini 5.4″ (mini étant son vrai nom marketing) en 64/128/256 et l'iPhone 12 6.1″ en 64/128/256”. L'analyste ajoute “l'événement aura bien lieu le 13 octobre comme je l'avais déjà dit”. On s'attend à ce que Apple lance ses prochains iPhone en trois tailles (5.4″, 6.1″ et 6.7″) et deux variantes (Pro et classique).

Les propos de Jon Prosser ne semblent concerner que les premières variantes (iPhone 12 et iPhone 12 mini). A en croire les réponses sous son tweet, l'expert ajoute en effet : “Ne vous inquiétez-pas – les iPhone 12 Pro et Pro Max démarrent bien avec 128 Go”. Au passage, le passionné de technologies confirme une nouvelle fois l'existence d'un iPhone 12 Mini dont nous vous parlions il y a quelques jours. Ainsi que la date du 13 octobre pour la keynote de présentation des iPhone 12.

64 Go sur l'iPhone 12 ? Ce n'est peut-être pas si problématique

Par ailleurs, si les infos de Jon Prosser se confirment, cela signifie que Apple ne lancera qu'une partie de sa gamme après la keynote. Un espace de stockage de 64 Go sur un flagship capable de prendre des vidéos 4K (et peut-être même cette année 8K) peut paraître un peu juste en 2020. Surtout sur des smartphones qui ne disposent pas d'emplacement pour carte mémoire externe microSD. Il faut néanmoins souligner que Apple compense un peu le manque d'espace avec son excellente intégration de iCloud.

Les photos et vidéos sont ainsi téléversées sur le service, ne laissant que des aperçus relativement légers sur l'appareil – et les applications que vous n'utilisez pas peuvent également s'effacer automatiquement pour libérer de l'espace.