iPhone 12 : découvrez la toute première prise en main

Les iPhone 12 ne sont pas encore sur le marché, mais l'émission Good Morning America sur ABC a pu prendre en main les nouveaux smartphones en avant première. L'occasion d'un premier (bref) aperçu du design du smartphone en conditions réelles et du fonctionnement des accessoires MagSafe.

Les iPhone 12 ont enfin été dévoilés, mais comme chaque année, on est encore dans le calme avant la tempête – juste avant que les premiers influenceurs, blogs, et journalistes tech ne reçoivent les nouveaux appareils. En la matière, Apple semble cette année plus strict que les précédentes. Les grands noms de YouTube, comme MKBHD ne semblent même pas avoir reçu le smartphone en amont.

Du coup il faut aller chercher la première apparition du smartphone cette année sur la télévision américaine. Les iPhone 12 (ou pour être vraiment précis l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro) ont été en effet brièvement pris en main lors d'une séquence de l'émission Good Morning America sur ABC. On découvre ainsi un premier aperçu des appareils en chair et en os, ainsi que les nouveaux coloris bleutés de cette année.

Premier aperçu des iPhone 12 à la télévision américaine

Au passage, la séquence de prise en main permet également de se donner une meilleure idée de la technologie MagSafe. L'intervenante montre notamment comment un étui de protection pour carte bancaire s'attache au dos du smartphone. L'émission donne par ailleurs la parole à Kaiann Drance, vice-présidente Apple en charge des produits et du marketing, pour mieux défendre le retrait des accessoires dans la boîte des iPhone 12 :

“Il y a déjà tellement dans le smartphone […] nous pensons que la proposition est au juste prix pour tout cela. Mais, pour d'autres raisons que j'ai évoquées… les gens ont souvent déjà [un chargeur et des écouteurs] quelque part chez eux. Certains en ont même plusieurs. Du coup c'était en quelque chose la bonne démarche pour atteindre nos objectifs environnementaux”, explique Kaiann Drance.

L'absence de chargeur dans la boîte en France (Apple est obligé d'inclure des écouteurs dans l'hexagone) a provoqué de nombreuses réactions, y compris quelques mèmes moqueurs de la part de concurrents. Pourtant, à en croire ce troll un peu raté de Xiaomi le discours environnemental d'Apple semble réellement résonner auprès des consommateurs.

Reste que la firme aurait été sans doute mieux inspirée d'inclure un câble USB type A vers Lightning plutôt qu'un câble USB type C… sachant que les briques USB-C Apple ne sont disponibles que depuis l'iPhone 11 lancé l'année dernière.

