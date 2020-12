Les iPhone 12 sont enfin compatibles avec la 5G d’Orange, Free, SFR et Bouygues en France

Les iPhone 12 sont désormais compatibles avec la 5G en France. Par le biais d’une mise à jour d’iOS, Apple active finalement le réseau mobile sur les smartphones vendus sur le marché français. Il est donc possible de se connecter au réseau 5G d’Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free Mobile (une fois qu’il sera activé). On vous explique comment activer la 5G.

Malgré l’arrivée de la 5G dans de nombreuses villes de France, il était jusqu’à récemment impossible de connecter les iPhone 12 au réseau mobile déployé par Orange, Bouygues et SFR. Une mise à jour opérateur, déployée en parallèle de la mise à jour iOS 14.3, débloque enfin la situation.

Après avoir longuement évoqué la 5G lors de la keynote d’octobre, Apple a tardé à fournir les réglages opérateurs adéquats pour les opérateurs français. Afin de s’assurer que tout fonctionne correctement, la firme de Cupertino souhaitait réaliser davantage d’expérimentations avant d’activer la 5G, au grand dam des télécoms et de leurs abonnés.

Comment activer la 5G sur les iPhone 12 ?

La mise à jour, poussée par les opérateurs, a été autorisée par Apple il y a quelques jours. Le firmware permettant de débloquer la 5G sur les iPhone 12 est donc en cours de déploiement. Tous les opérateurs sont concernés, y compris Free Mobile, dont le réseau 5G n’a pas encore été activé. Pour vérifier si la mise à jour est déjà disponible sur votre appareil, on vous conseille de suivre la manoeuvre ci-dessous :

Rendez-vous dans les Réglages de votre iPhone 12

de votre iPhone 12 Allez dans Général

Appuyez sur Informations

Si la mise à jour est disponible, une fenêtre proposera automatiquement de l’installer

Ensuite, rendez-vous dans les Données cellulaires (dans les Réglages)

(dans les Réglages) Allez dans Options , puis dans Voix et Données

, puis dans Choisissez 5G activée ou 5G automatique

Si vous optez pour la « 5G activée », le réseau 5G sera activé en permanence. Afin de réduire l’impact de la 5G sur l’autonomie de la batterie, Apple propose aussi un réglage « 5G automatique ». Ce mode permet à l’iPhone de passer automatiquement de la 4G à la 5G en fonction de vos besoins et de vos usages.