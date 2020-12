La 5G française est incompatible avec les iPhone 12 pour le moment

Plusieurs propriétaires d’iPhone 12 se plaignent chez SFR et Bouygues Telecom de ne pas pouvoir utiliser la 5G pour le moment. Le problème viendrait d’Apple qui tarde à fournir les réglages opérateurs adéquats pour Bouygues et SFR.

Envie d’acheter l’iPhone 12 pour faire partie des premiers à tester la 5G en France ? Autant le dire tout de suite : vous auriez mieux fait d’acheter l’un des meilleurs smartphones 5G Android. Les clients des derniers iPhone n’arrivent en effet pas à se connecter au réseau 5G là où il est disponible et, ce, malgré leur souscription à un forfait 5G. A date, seuls SFR et Bouygues proposent l’accès à un réseau 5G, de manière limitée.

Chez SFR, le réseau 5G n’est disponible que dans l’agglomération de Nice. Quant à Bouygues, pour profiter de la 5G, il faut se trouver à Montpellier, Nice, Lyon, Le Havre, Reims ou Nancy. En outre, on est pour l’instant, dans les deux cas, plus sur une 5G « coeur de réseau ». Impossible donc dans tous les cas pour l’instant de profiter de la technologie 5G mmWave en France.

SFR, Bouygues et Apple tardent à fournir les bons réglages pour la 5G sur les iPhone 12 en France

Avec l’iPhone 12, il est pour l’instant impossible de profiter de la 5G tout court en France. A en croire plusieurs commentaires d’internautes, le problème vient à la fois des opérateurs et de Apple. Apple semble en effet tarder à fournir les profils opérateurs adéquats pour permettre à ses smartphones d’accrocher le bon réseau.

Mais il est également possible que ce soit les opérateurs qui ont tardé à envoyer leurs réglages à Apple à temps. Sur Twitter en tout cas, tout le monde y va de sa petite théorie : « cela ne vient pas d’Apple mais de @SFR qui doit déployer ou qui aurait du effectuer une MAJ opérateur », conjecture par exemple @kristopheman sur Twitter.

« Non c’est clairement Apple qui fait que ça met longtemps avant qu’une mise a jour soit déployée après peut être que SFR aurait pu la faire avant pour être prêt mais bon je sais pas si c’était possible », rétorque @tomy020302. Le problème semble en tout cas bien spécifique à la France puisque les frontaliers semblent réussir à accrocher les réseaux 5G étrangers.

« Je suis également frontalier, mais avec le Luxembourg, et mon forfait lux fonctionne également en 5G avec mon iPhone 12 acheté en France », explique @Onestbienparici. D’autres utilisateurs notent que la version du micrologiciel opérateur est 44.0 – lorsque les nouveaux réglages seront disponibles, il sera possible de le confirmer, en plus de la connectivité 5G avec le changement incrémental de ce numéro de version.