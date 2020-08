iPhone : Apple explose les compteurs aux États-Unis, le Galaxy S20 se vend très mal

Apple a vendu un nombre record d’iPhone aux États-Unis au cours du deuxième trimestre de 2020, et ce, malgré la pandémie du coronavirus. 7 smartphones sur 10 vendus dans le pays sont des iPhone ou des smartphones Samsung. Pour autant, les ventes du Galaxy S20 sont décevantes.

Un nouveau rapport du cabinet d’études Canalys dresse un état des lieux du marché des smartphones aux Etats-unis pour le compte du deuxième trimestre de 2020. Les ventes ont reculé de 5% comparativement à l’année dernière en raison notamment du coronavirus, mais on augmenté de 11% par rapport au premier trimestre. Après l’explosion des ventes d’iPhone en Chine au deuxième trimestre, Apple a établi un nouveau record national sur la même période, expédiant 15 millions d’iPhone entre avril et juin 2020.

Ces performances sont dues au lancement de l’iPhone SE en avril, mais aussi aux excellentes ventes de l’iPhone 11. Apple a livré 15% d’iPhone 11 de plus que le best-seller de l’année dernière, l’iPhone XR. Autre fait notable : 70% des smartphones vendus aux Etats-unis sont fabriqués en Chine, malgré la guerre commerciale entre les deux pays.

Samsung reste bon deuxième malgré les ventes décevantes du Galaxy S20

Les ventes de smartphones Samsung ont stagné comparativement au deuxième trimestre de 2019, ce qui représente déjà un exploit vu la contraction du marché à cause de la pandémie. Et surtout sachant que la série Galaxy S20 confirme ses ventes décevantes. Samsung a livré 59% de S20 en moins que la série Galaxy S10 à la même période l’année dernière. Une fois encore, les modèles milieu de gamme du constructeur lui on sauvé la mise, en l’occurence les Galaxy A10 et A20.

Samsung réussi malgré tout à conserver près d’un quart de part de marché (23,2%) alors que Apple pèse pour près de la moitié des ventes de smartphones aux Etats-unis (47,1%). Les données sont simples : 7 smartphones sur 10 vendus aux USA sont des iPhone ou des smartphones Samsung. LG qui a disparu des radars en Europe ferme le podium avec 11% de part de marché. Lenovo (2,1%) et TLC (1,3 %) arrivent en 4e et 5e position.

Enfin, un autre enseignement du rapport concerne la faible pénétration de smartphones 5G aux Etats-unis. En attendant les iPhone 12, aucun iPhone 5G n’est encore commercialisé dans le pays. Mais ce n’est pas la seule explication. « La fermeture des magasins a entraîné des interactions limitées avec les modèles de démonstration. A cela s’ajoute la baisse du pouvoir d’achat à cause du virus et une couverture 5G encore limitée dans les banlieues américaines. Les consommateurs avaient de nombreuses raisons d’acheter un appareil 4G« , note le cabinet.

